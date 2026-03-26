Speyer – Speyerer Modellbautage zu Ostern – Detailreiche Miniaturen im Technik Museum Speyer

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Zu den Osterfeiertagen lädt das Technik Museum Speyer erneut zu den beliebten Speyerer Modellbautagen ein. Von 04. bis 06. April 2026, Samstag und Sonntag jeweils von 9 Uhr bis 18 Uhr, Montag von 9 bis 17 Uhr, präsentieren zahlreiche Aussteller in der Raumfahrthalle ihre detailreichen Modelle aus verschiedenen Bereichen. Die Veranstaltung richtet sich an Familien, Technikbegeisterte und Modellbaufans und ist im regulären Museumseintritt enthalten. Weitere Informationen gibt es unter www.technik-museum.de/modellbautage. Ob Eisenbahn-, Raumschiff-, Fahrzeug- oder Flugzeugmodell – der Anblick der liebevoll gestalteten Miniaturen weckt Kindheitserinnerungen und lädt zum Träumen ein. Die Faszination für dieses Hobby zieht seit jeher Jung und Alt in ihren Bann. Bereits seit 2004 richtet der Speyerer Verein zur Förderung der Luftfahrthistorie der Pfalz (VFLP e. V.) die Modellbautage aus und hat sie als festen Bestandteil im Veranstaltungskalender des Museums etabliert. „Die Speyerer Modellbautage im Technik Museum sind für unseren Verein eines der Highlights im Jahr und eine absolute Herzensangelegenheit. Hier kommen Generationen zusammen und lassen sich von den abwechslungsreichen Modellen begeistern“, sagt Hanspeter Heger, Vorstandsmitglied des VFLP e. V. Der Verein widmet sich seit vielen Jahren mit Leidenschaft dem Modellbau. Die Mitglieder arbeiten mit großer Präzision an ihren Modellen. Dabei gilt: Was nicht zu kaufen ist, wird selbst gebaut. Es wird geklebt, gemalt und modelliert. Diese Hingabe spiegelt sich in der Vielfalt und Detailtreue der ausgestellten Exponate wider.



Im besonderen Ambiente zwischen Originalexponaten wie Flugzeugen und Raumfahrttechnik entsteht eine einzigartige Verbindung aus realer Technikgeschichte und filigraner Modellbaukunst. Besucher erleben eindrucksvolle Dioramen, funktionsfähige Modelle und mit viel Liebe zum Detail gestaltete Szenen. Neben der Ausstellung steht vor allem der persönliche Austausch im Mittelpunkt: Die Modellbauer geben Einblicke in ihre Arbeit, erklären Bauweisen und stehen für Fragen zur Verfügung. So wird der Modellbau nicht nur sichtbar, sondern auch verständlich und greifbar. Neben klassischen Genres wie Luftfahrt, Lokomotiven oder Automobilen ist auch der Science-Fiction-Bereich vertreten. Ergänzt wird das Angebot durch Mitmachaktionen, die Besuchern die Möglichkeit geben, selbst in die Welt des Modellbaus einzutauchen. Die Modellbautage sind seit Jahren ein fester Bestandteil des Veranstaltungsprogramms und bieten eine abwechslungsreiche Ergänzung zum Museumsbesuch – besonders für Familien und alle, die Technik aus einer neuen Perspektive entdecken möchten.

Quelle

Technik Museen Sinsheim Speyer

Zuletzt aktualisiert am 26. März 2026, 16:06