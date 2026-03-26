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Osterei chelange
26.03.2026, 14:10 Uhr

Schifferstadt – Auf Eiersuche quer durch die Stadt – Frühlingsspaß in Schifferstadt! Große Osterrallye vom 30. März bis 10. April 2026

Osterei chelangeSchifferstadt/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Wenn der Frühling Einzug hält und der Osterhase seine Spuren hinterlässt, ist es wieder soweit: Die beliebte Osterrallye in Schifferstadt lädt Groß und Klein zu einer spannenden Entdeckungstour ein! In der Zeit von Montag, 30. März bis einschließlich Freitag, 10. April 2026 verwandelt sich die Stadt in ein buntes Suchspiel voller Überraschungen. In 22 teilnehmenden Betrieben haben sich hölzerne Ostereier versteckt – und auf jedem Ei wartet ein Buchstabe darauf, entdeckt zu werden.

Wer alle Buchstaben findet und zum richtigen Lösungswort zusammensetzt, sichert sich die Chance auf tolle Gewinne.
So funktioniert’s:
Einfach die teilnehmenden Geschäfte besuchen, aufmerksam nach den Ostereiern Ausschau halten und die Buchstaben notieren. Das Lösungswort wird anschließend auf der Gewinnspielkarte eingetragen. Die Abgabe ist im Rathaus möglich oder alternativ per E-Mail an stadtmarketing@schifferstadt.de. Einsendeschluss ist der 13. April 2026.

Diese Betriebe machen mit:
Apotheke am Schillerplatz, AXA Generalagentur Leibel und Fischer, Brillen Bott GmbH, Buchhandlung Frank, City Reisebüro Schifferstadt, Delker Optik, Geschenklädel Schifferstadt, Heil Pflegedienst, Hotel Salischer Hof, Kinesios – Therapie und Training GmbH, Marktlädl, Modehaus Rittinger, Rathaus Apotheke, Rex Kino Center, Schifferstadter Tagblatt, Stadtbücherei, Studienkreis GmbH, Thüga Energie GmbH, Stadtverwaltung, Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz eG, Versicherungskammer Bayern – M. Fischer sowie der Weltladen. Die teilnehmenden Betriebe stellen auch in diesem Jahr wieder zahlreiche attraktive Preise und kleine Überraschungen zur Verfügung.
Also nichts wie los: Mit offenen Augen durch die Stadt, Buchstaben sammeln und das Lösungswort knacken – viel Spaß bei der Osterrallye!

Quelle
Text und Bild: Stadtverwaltung Schifferstadt

Zuletzt aktualisiert am 26. März 2026, 14:10

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