Meckesheim – Betrügerin entwendete dementem Senior mehrere Tausend Euro – Öffentlichkeitsfahndung mit Lichtbild

Meckesheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Nachdem eine noch unbekannte Betrügerin bereits im Dezember einem dementen 86-jährigen Senior mehr als 2.000 Euro von dessen Konto abhob, suchen unsere Kolleginnen und Kollegen der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg nunmehr mit einem Fahndungsfoto nach der Frau. Im Dezember 2025 lernte die unbekannte Frau den 86-jährigen Senior kennen und bot diesem an, ihm ihr Auto zu kaufen. Daraufhin kam es zu einem Treffen in Meckesheim, bei dem beide gemeinsam zu einer Bank gingen, um dort am Geldautomaten einen Geldbetrag für den Autokauf abzuheben. Am Geldautomaten steckte der gebrechliche 86-Jährige seine Bankkarte in den Geldautomaten ein und versuchte gemeinsam mit der Frau erfolglos Bargeld abzuheben. Hierbei gelangte die Betrügerin an die PIN des Mannes und entwendete unbemerkt die Bankkarte. Mit der gestohlenen EC-Karte hob die Unbekannte im Zeitraum zwischen Dienstag, den 16.12.2025 und Mittwoch, den 17.12.2025 Geldbeträge in Höhe von über 2000 Euro an verschiedenen Geldautomaten im Rhein-Neckar-Kreis ab.

Die Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden: weiblich, hellhäutig, zwischen 30 und 40 Jahre alt, blonde, glatte Haare, vermutlich bekleidet mit einer gelb/orangenen Kapuzenjacke

Zeugen, die das Geschehen beobachtet oder Hinweise zur abgebildeten Frau beziehungsweise deren Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich an das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon unter 0621 174-4444 oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Quelle

Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 26. März 2026, 12:10