Mannheim – „Westhaus“ erhält Sonderpreis für Nachhaltigkeit der Stiftung für gesundheitliche Prävention Baden-Württemberg



Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Als eines von zwölf innovativen Projekten wurde das Bildungs- und Gesundheitshaus „Westhaus“ in der Neckarstadt-West am Dienstag, 24. März 2026, in Stuttgart vom baden-württembergischen Gesundheitsminister Manne Lucha ausgezeichnet.

Der Präventionspreis ist insgesamt mit 60.000 Euro dotiert; die zwölf prämierten Projekte erhalten jeweils 5.000 Euro. Mit dem diesjährigen Schwerpunktthema „Aktiv sein für mehr Wohlbefinden – Bewusstsein schaffen für ein gesundes und bewegtes Leben“ will die Stiftung für gesundheitliche Prävention Baden-Württemberg das Thema Gesundheitskompetenz greifbarer und alltagstauglicher machen.

Der Sonderpreis des GKV-Bündnisses für Gesundheit Baden-Württemberg für Nachhaltigkeit würdigt Projekte, die Gesundheitsförderung langfristig, strukturell und mit einem integrierten Ansatz verankern. Mit dem im Jahr 2025 eröffneten „Westhaus“ verfolgt die Stadt Mannheim genau diesen Ansatz: ein niedrigschwelliges, quartiersnahes Angebot, das Bildung, Gesundheitsförderung und soziale Teilhabe miteinander verbindet.

Gesundheitsbürgermeister Dirk Grunert gratuliert dem „Westhaus“ zur Auszeichnung und betont: „Die Auszeichnung bestätigt unseren Weg, Gesundheit und Prävention dort zu stärken, wo Menschen leben, lernen und sich begegnen, also in den Quartieren vor Ort.“

Dr. Peter Schäfer, Leiter des Fachbereichs Jugendamt und Gesundheitsamt bekräftigt: „Das ‚Westhaus‘ zeigt, wie nachhaltige Präventionsarbeit gelingen kann, wenn Akteure gemeinsam und gut vernetzt Verantwortung übernehmen und Angebote konsequent an den Bedürfnissen der Menschen im Stadtteil ausrichten.“

Im „Westhaus“ sind in den Räumen des ehemaligen Gemeindehauses der Lutherkirche vielfältige Angebote für die Familien aus dem Stadtteil an einem Standort gebündelt:

• Gesundheitsförderung: Zwei Kinderkrankenschwestern unterstützen Familien mit Kindern und Jugendlichen im Alter bis 18 Jahre bei Fragen rund um die Gesundheit.

• Beratung und Begleitung: Ein Eltern-Kind-Zentrum dient als verlässliche Anlaufstelle für Eltern mit Kindern im Alter von 0 bis 3 Jahren und bietet Beratung und Begleitung rund um Erziehung, Entwicklung und Bildung.

• Betreuungsplätze: Ein Kindertagespflegeangebot bietet Betreuungsplätze für Kinder von 3 bis 6 Jahren.

• Bildungsangebot: Der Campus Neckarstadt-West bietet eine aktive Mittagspause mit Mittagessen und Hausaufgabenbetreuung sowie einem breiten Angebot mit Bewegung, Sport und Kreativität für Schüler*innen der umliegenden Schulen.

• Aktionsräume für Jugendliche: Räume für aktive Jugendliche im Stadtteil und für die Kooperation mit Schulen.

• Soziale Infrastruktur: Das Kinderkaufhaus Plus der Diakonie bietet am Standort Kinderkleidung oder Spielsachen aus zweiter Hand zu günstigen Preisen.

Gesundheitskompetenz, Bildung und alltagsnahe Unterstützung stehen dabei im Mittelpunkt. Durch die enge Zusammenarbeit verschiedener städtischer Fachbereiche und eines breiten Netzwerks zur Kinderarmutsprävention entsteht ein Ort, der präventive Arbeit im Quartier verankert.

Informationen über das „Westhaus“ gibt es unter: www.mannheim.de/westhaus.

Weitere Informationen über den Präventionspreis der Stiftung für gesundheitliche Prävention Baden-Württemberg finden Sie unter:

www.praeventionsstiftung-bw.de.

Quelle: Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 26. März 2026, 21:45