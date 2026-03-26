Mannheim – Palmsonntag 2026 Katholische und evangelische Gemeinden gehen Ostern entgegen.



Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Der Palmsonntag, 29. März, ist der letzte Sonntag in der christlichen Fastenzeit. Die Gottesdienste in evangelischen und katholischen Kirchen stehen dabei ganz im Zeichen der Erinnerung an den Einzug Jesus in Jerusalem begleitet von jubelnden Menschen, die Palmzweige wie einen Teppich vor ihm ausbreiteten.

Gleichzeitig ist dieser Sonntag der Auftakt in die christliche Karwoche – mit Gründonnerstag, Karfreitag und dem hoffnungsfrohen Osterwochenende. Die Gemeinden laden gerade auch Kinder und Familien zu besonderen Feiern ein: mit kindgerechten Erzählformen und gemeinsamen Aktionen, die die biblische Botschaft begreifbarer machen. Gottesdienste und Termine sind auf den Webseiten der Evangelischen Kirche Mannheim (www.ekma.de) und der Katholischen Kirchengemeinde Mannheim (www.kathma.de) zu finden.

Feiern für Kinder und Familien zum Palmsonntag

Almenhof

Am 29. März um 10 Uhr lädt Pfarrerin Martina Egenlauf-Linner zum Familiengottesdienst mit Kitas in die Markuskirche ein. Und um 11.15 Uhr macht das Team um Gemeindereferentin Sandra Nitsche aus der Perspektive des Esels Elias die Geschehnisse des Palmsonntags beim Familiengottesdienst in der Maria Hilf-Kirche greifbar. Start ist vor der Kirche.

Gartenstadt

In der Auferstehungskirche gehören am 29. März um 11 Uhr beim Gottesdienst mit Pfarrer Sebastian Hantke auch Konfiprüfungen und Taufe mit dazu.

Innenstadt

Schon am Vorabend zum Palmsonntag sind am 28. März Kinder ab 16.40 Uhr in der Cafeteria der Gemeinde St. Sebastian am Marktplatz zum Binden von Palmsträußchen eingeladen, mit denen sie dann in den Unteren Pfarrsaal zum Kindergottesdienst ziehen.

Käfertal

Zu einem ökumenischen Gottesdienst zu Palmsonntag laden am 29. März um 11.15 Uhr Pfarrer Stephan Köppl und Pfarrerin Almut Hundhausen-Hübsch in der Philippuskirche ein.

Neckarstadt

Mit dem Titel „Simon Petrus, Menschenfresser“ findet am 29. März um 11 Uhr in der Melanchthonkirche ein Familiengottesdienst mit Singspiel statt. Die Feier gestalten Pfarrerin Laura Maria-Knittel, Kinderchöre und eine Band unter Leitung von Kantorin Beate Rux-Voss. In der Gemeinde St. Bonifatius heißt es in der Neckarstadt „Kinder gehen Ostern entgegen“ bei der Palmweihe und Prozession am Palmsonntag, 29. März, um 11.15 Uhr mit dem Franziskaner Bruder Markus Steinberger.

Oststadt

„Vorbereitungen für ein großes Fest“ heißt es am 29. März um 10 Uhr in der Christuskirche beim Familiengottesdienst. Die Feier gestalten die Kindergärten und Kinderchöre unter Leitung von Kantorin Marion Krall und Nathalie Seelig.

Schwetzingerstadt

Start des Palmsonntagsgottesdienst ist in der Gemeinde St. Peter um 9.30 Uhr im Hof des gleichnamigen Kinderhauses in der Schwetzingerstadt. Groß und Klein ziehen gemeinsam als Prozession in die Kirche ein.

Waldhof

In der Pauluskirche (Taunusplatz) beginnt am 29. März um 10.30 Uhr ein ökumenischer Familiengottesdienst mit Palmzweigsegen und anschließender Prozession in die St. Franziskus-Kirche am Taunusplatz, mit Prädikantin Sabine Seifert, Wortgottesdienstleiter Uwe Grundei und einem ökumenischen Team. Musikalisch gestaltet der Kinderchor von St. Lioba die Feier mit.

Palmprozessionen

Gerade in den katholischen Gemeinden gehören so genannte Palmprozessionen zum Auftakt in die Karwoche. Eine der größten ist in der Innenstadt zu finden. Aus mehreren Gemeinden kommen am 29. März um 10 Uhr Gläubige auf dem Schillerplatz zu Palmsegen und Prozession zusammen, bevor sie in die Jesuitenkirche ziehen. Weitere Palmsonntagsgottesdienste mit Prozessionen sind am 29. März unter anderem jeweils um 9.30 Uhr in St. Johannes (Rheinau) und St. Konrad (Casterfeld) sowie um 11.15 Uhr in St. Antonius (Rheinau) und in der Ökumenekirche St. Pius in ökumenischer Verbundenheit vorgesehen.

Ostergarten

Bis zum Karfreitag ist auch der Ostergarten in der Mannheimer Neckarstadt geöffnet. In der Kirche St. Nikolaus können Besucher:innen die biblischen Ereignisse vom Palmsonntag bis Ostern intensiv und anschaulich miterleben. In der Kirche (Waldhofstraße/ Ecke Hansastraße) führen inszenierte Räume Schritt für Schritt durch die Ostergeschichte – vom Einzug Jesu in Jerusalem am Palmsonntag über das letzte Abendmahl an Gründonnerstag und den Kreuzweg am Karfreitag bis hin zur Auferstehung am Ostermorgen. Öffnungszeiten und Anmeldung zu Führungen unter www.kathma.de/ostergarten.

Musikalische Gottesdienste ab Palmsonntag

An Palmsonntag, 29. März, um 19 Uhr, begleiten die Kinderchöre der Christuskirche (Oststadt) den dortigen Gottesdienst mit dem Titel „Vorbereitungen auf ein großes Fest“: Dann erklingen unter der Leitung von Nathalie Seelig und Marion Krall einige Auszüge aus der Kinderoper „Jona hat nicht immer recht“. Mit A-capella-Chorälen eröffnet der Seckenheimer Singkreises in

St. Aegidius (Seckenheim) die Karwoche am Palmsonntag, 29. März, um 17 Uhr. Der Projekt-Gospelchor Mannheim Süd & Band gestalten am 1. April, 19 Uhr, die Passionsandacht in der Markuskirche (Almenhof) mit. Auch auf dem Waldhof erklingen Gospels und Spirituals am 2. April um 18 Uhr in St. Lioba. (schu/dv // Bild: kathma.de/Andreas Henn)

Zuletzt aktualisiert am 26. März 2026, 22:24