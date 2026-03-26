Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Mit der Onleihe 3 wird die digitale Bibliothek der Stadtbibliothek Mannheim noch komfortabler. Die grundlegend überarbeitete Ausleihplattform bietet viele neue nützliche Funktionen und macht die Ausleihe der umfangreichen digitalen Medienauswahl für alle Nutzerinnen und Nutzer noch zugänglicher.

Nutzerinnen und Nutzer der Metropol-Card-Bibliotheken, zu denen die Stadtbibliothek Mannheim gehört, dürfen sich auf die neue Generation der digitalen Bibliothek freuen: Die Onleihe 3 zeichnet sich nicht nur durch eine nutzungsfreundliche und barrierearme Oberfläche aus. Die Onleihe 3 hält auch viele neue Funktionen bereit, wie beispielsweise geräteübergreifende Synchronisation von Lese- und Spielständen zwischen der Onleihe-App und der Web-Onleihe, eine unbegrenzte Merkliste, eine Leih-Historie und den augenschonenden Dark Mode.

Interessierte können die Onleihe 3 auch ohne Anmeldung kennenlernen

metropolbib.de, die Onleihe Rhein-Neckar, wird voraussichtlich am 22. April 2026 auf die Onleihe 3 umgestellt. Nach der Umstellung benötigen die Nutzerinnen und Nutzer von Smartphones und Tablets mit den Betriebssystemen Android und iOS die neue App der Onleihe 3. Diese steht in den App Stores zum kostenlosen Download zur Verfügung und ersetzt dann die bisherige App. Nutzerinnen und Nutzer, die die Onleihe mit einem PC, Laptop oder E-Reader von PocketBook oder tolino nutzen möchten, gelangen über die Webseite meine.onleihe.de direkt zu einer zentralen Bibliotheksauswahl mit anschließender Anmeldemöglichkeit.

Interessierte, die bisher noch keine Erfahrung mit der Onleihe gesammelt haben, können als Gast ohne Anmeldung die Onleihe metropolbib erkunden und sich mit der Ausleihplattform vertraut machen.

Infoangebot der Stadtbibliothek Mannheim

Im Rahmen des Medienmittwochs bietet die Stadtbibliothek außerdem die Möglichkeit die digitalen Angebote und die neue Onleihe 3 kennenzulernen.

Am Mittwoch, den 29. April 2026, 17 Uhr

in der Zentralbibliothek im Stadthaus N 1

stellen Mitarbeitende der Stadtbibliothek diese vor und erklären deren Nutzung. Die digitalen Angebote können bei dieser Gelegenheit auch sofort ausprobiert werden.

Über die Onleihe metropolbib

Die Onleihe metropolbib enthält 35.500 digitale Medien in 57.500 Exemplaren. Zugänglich sind elektronische Bücher, Hörbücher, Hörspiele, Zeitschriften und Zeitungen. Ob zu Hause, unterwegs oder im Urlaub – mit der Onleihe können digitale Medien überall und rund um die Uhr mit verschiedenen Endgeräten genutzt werden. Klassiker, Belletristik und Unterhaltung, Kinder- und Jugendliteratur, New Adult, Schule und Lernen, Comics und Mangas, Sach- und Ratgeberliteratur – für alle Alters- und Interessensgruppen sind interessante eMedien dabei.

Zentraler Infopoint für alle Nutzerinnen und Nutzer ist hilfe.onleihe.de. Hier lassen sich die technischen Voraussetzungen sowie alle zentralen Infos zur Onleihe 3 abrufen – ebenso der kostenlose Onleihe-Guide mit allen wichtigen Informationen auf einen Blick.

Genutzt werden kann die Onleihe metropolbib sowie weitere digitale Angebote mit einem Bibliotheksausweis einer der Metropol-Card-Bibliotheken oder mit dem gemeinsamen Bibliotheksausweis Metropol-Card. Die Metropol-Card kostet 28 € pro Jahr und ermöglicht die Vorort-Nutzung von 1,9 Millionen Medien in 47 Bibliotheken mit 85 Ausleihstellen.

Gemeinsam stark über Ländergrenzen hinweg

Koordiniert werden diese Angebote vom Metropol-Card-Bibliotheken Rhein-Neckar e.V. Bundesweit einzigartig ist die Kombination aus gemeinsamem Bibliotheksausweis und

Katalog, Onleihe-Verbund und weiteren gemeinsamen digitalen Angeboten über drei Bundesländergrenzen hinweg: Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen.

Weitere Informationen unter www.metropol-card.net, www.metropolbib.de und www.metropol-mediensuche.de.

Quelle: Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 26. März 2026, 23:07