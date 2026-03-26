Mannheim – Neubau BBC-Brücke – Aktueller Baufortschritt



Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Brücke ist angehoben – Temporäre Vollsperrung der Zielstraße am 31. März

Die Stadt Mannheim führt derzeit den Ersatzneubau der BBC-Brücke durch. Um den Verkehr während der laufenden Arbeiten weiterhin sicher und zuverlässig zu gewährleisten, wurde im September letzten Jahres eine Behelfsumfahrung eingerichtet.

Um auch den Schienenverkehr der Bahn aufrechterhalten zu können wird das Bestandsbauwerk in einem aufwendigen Verfahren zurückgebaut.

In den letzten Wochen wurde die Brücke auf ca. 1,82 m angehoben und ist momentan auf sog. Absetzstapeln gelagert. Dies dient dazu, die Brücke zu verschieben und dann abzubrechen. Um das ca. 1500 Tonnen schwere Bauwerk zu bewegen müssen sog. Verschubträger eingeschoben werden. Diese Arbeiten können nur erfolgen, wenn der darunter liegende Bahnverkehr unterbrochen ist.

Die Stadt Mannheim hatte für den Monat März entsprechende Sperrpausen bei der Bahn beantragt die aus bahnbetrieblichen Gründen jedoch nicht eingerichtet werden konnten. Daher verschieben sich die Arbeiten um ca. 4 Wochen.

Für den weiteren Einbau der Verschubträger wird der Hilfsturm benötigt. Er gewährleistet, dass die Träger lage- und höhengenau eingeschoben werden können. Der Hilfsturm bleibt daher bis zum vollständigen Einschub sowie bis zum Aushub der Bestandsbrücke bestehen – voraussichtlich bis Ende August 2026.

Um zu vermeiden, dass der Fuß- und Radverkehr in der Zielstraße bis dahin umgeleitet werden muss, richtet die Stadt Mannheim einen gemeinsamen Geh- und Radweg ein.

Für die Herstellung dieses Geh- und Radwegs wird die Zielstraße am Dienstag, 31. März, ab 20 Uhr bis Mittwoch, 1. April, 5 Uhr voll gesperrt. Entsprechende Umleitungsbeschilderungen werden eingerichtet.

Weitere Verkehrseinschränkungen in der Zielstraße und der Boveristraße sind darüber hinaus zunächst nicht vorgesehen.

Weitere Informationen finden sich auf unserer Homepage www.mannheim.de, Stichwort „Baumaßnahmen und Verkehrsführung“ sowie auf dem Mobilitätsportal der Stadt Mannheim.

Quelle: Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 26. März 2026, 22:06