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26.03.2026, 22:58 Uhr

Mannheim – Familienpass 2026 ist ab sofort erhältlich

Mrn news platzhalter logo 5Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadt Mannheim hält auch 2026 am Familienpass sowie am Familienpass plus als freiwillige Leistung für Mannheimer Familien fest. „Damit setzen wir als Stadtverwaltung auch in Zeiten knapper Kassen ein deutliches Zeichen für Familienfreundlichkeit und gesellschaftliche Teilhabe. Besonders wichtig ist uns, dass Kinder und Jugendliche unabhängig von der finanziellen Situation ihrer Familien Zugang zu Bildung, Kultur und Bewegung erhalten“, erklärt Dirk Grunert, Bürgermeister für Bildung, Jugend und Gesundheit.
Der Familienpass bietet Eltern und Kindern die Möglichkeit, im Laufe dieses Jahres mit Vergünstigungen oder kostenfrei ihre Freizeit gemeinsam zu gestalten und ihnen den Zugang zu verschiedenen Bildungs- und Freizeitangeboten zu erleichtern.

Familienpass online beantragen
Der Familienpass sowie der Familienpass plus können ab sofort kostenlos über das Bürgerportal der Stadt Mannheim beantragt werden. Er wird anschließend per Post zugestellt. Aufgrund der derzeit hohen Nachfrage kann es zu längeren Bearbeitungszeiten bei der Ausstellung des Familienpasses kommen.
„Der Mannheimer Familienpass bleibt ein Erfolgsmodell. Im vergangenen Jahr haben wir insgesamt 12.797 Pässe ausgegeben – die große Nachfrage zeigt, wie beliebt das Angebot bei Familien ist und wie sehr sie die Vergünstigungen nutzen“, sagt die Erste Bürgermeisterin Prof. Dr. Diana Pretzell.

Einsparung im Rahmen des MZH
Die Verwaltung hatte im Vorjahr den Auftrag erhalten, den bisherigen einkommensunabhängigen Familienpass umzugestalten und dabei Finanzmittel in Höhe von 213.000 Euro pro Jahr einzusparen. Aufgrund dessen wurde der Angebotsumfang angepasst. Das Heft umfasst jetzt 35 Gutscheine. Mit dem einkunftsabhängigen Familienpass plus können zusätzlich 15 Gutscheine genutzt werden.
Der Familienpass plus richtet sich an Familien, die Grundsicherung, Wohngeld oder Kinderzuschlag erhalten oder Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII bzw. Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz beziehen.

Aktuell im Familienpass enthalten sind ein Gutschein der Stadtbibliothek für die Familien-Jahresgebühr sowie ein Gutschein für eine Familienveranstaltung der Kinder- und Jugendbibliothek. Außerdem gibt es vier Gutscheine für freien Eintritt in die städtischen Schwimmbäder (1-mal Hallenbad, 3-mal Freibad) und einen Rabatt von 50 Prozent für einen Besuch im Eissportzentrum Herzogenried. Enthalten sind weiterhin ein Gutschein für einen ermäßigten Eintritt in das Planetarium Mannheim, ein Gutschein für eine Familienkarte zur Sonderausstellung „Ägypten“ in den Reiss-Engelhorn-Museen (Eigenanteil: 5 Euro pro Familie) sowie ein Gutschein für freien Eintritt für ein Kind bis 18 Jahre in das Nationaltheater Mannheim. Für einen Besuch im Herzogenriedpark oder dem Luisenpark gibt es jeweils für maximal zwei Erwachsene sowie Kinder und Jugendliche 50 Prozent Ermäßigung. Dort wird die Buchung nun erstmals über einen digitalen Code auf dem Gutschein möglich sein.

Neue und bewährte Partner
Der Familienpass enthält weiterhin Gutscheine von der Freilichtbühne, den Mannheimer Philharmonikern, der Sportkreisjugend und weiteren Partnern, die den Gutschein ohne Bezuschussung aus dem städtischen Haushalt zur Verfügung stellen. Alle bisherigen Partner sind dem Familienpass auch 2026 treu geblieben. Neu dabei ist diesmal das MARCHIVUM, das sich erstmals – auch im Familienpass Plus – beteiligt. Zudem ist das Albert Schweitzer Basketballturnier wieder vertreten.

Seit 2023 trägt die Stadt Mannheim das Siegel „Kinderfreundliche Kommune“ und setzt damit noch konsequenter die UN-Kinderrechte um. Der Zugang zu Bildung und Teilhabe für Kinder und Jugendliche ist dabei ein wichtiger Baustein.

Quelle: Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 26. März 2026, 22:58

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