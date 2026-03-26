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26.03.2026, 14:55 Uhr

Ludwigshafen – Telefonbetrug – Viertes Webinar der Polizei erreicht bundesweite Resonanz

InfoLudwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Die erfolgreiche Webinar-Reihe „Telefonbetrug – Erkennen – Handeln – Schützen“, die Bankmitarbeitende für den Umgang mit betrugsgefährdeten älteren Kundinnen und Kunden sensibilisiert, ist heute in die vierte Runde gegangen – mit einer Reichweite, die die hohe Relevanz des Themas eindrucksvoll unterstreicht. Das für diesen Termin vorgesehene Kontingent von 1.010 Teilnehmenden war bereits im Vorfeld vollständig ausgebucht. Knapp 800 Bankmitarbeitende aus dem gesamten Bundesgebiet nahmen am heutigen Vormittag (26.03.2026)live teil. Damit setzten die Polizei und ihre Partner ein deutliches Zeichen im Kampf gegen Telefonbetrug. Die Live-Teilnahme reichte dabei weit über Rheinland-Pfalz hinaus. Im Chat meldeten sich Teilnehmende aus Städten wie Hamburg, Berlin, Bremen, Köln, Stuttgart, Göttingen, Görlitz, Jena, Erfurt, München, Passau, Kiel, Lübeck, Helgoland, Koblenz, Speyer und Pirmasens. Die große geografische Bandbreite verdeutlicht erneut, dass die Präventionsarbeit der Polizei Rheinland-Pfalz bundesweit wahrgenommen wird. Ein zentrales Ergebnis des heutigen Webinars lieferte erneut die Live-Umfrage unter den Teilnehmenden. 62 Prozent gaben an, bereits mehrfach im beruflichen Alltag Kontakt zu Personen gehabt zu haben, die Opfer eines Telefonbetrugs geworden sind oder unmittelbar davorstanden, geschädigt zu werden. 14 Prozent berichteten von einem einmaligen Kontakt und 13 Prozent erklärten, dass es in ihrem Haus bereits Verdachtsfälle im Team gegeben habe. Diese Rückmeldung zeigt, wie präsent das Phänomen im Alltag von Banken und Sparkassen ist und wie wichtig ein sicheres und strukturiertes Vorgehen im Kundenkontakt bleibt.

Im Mittelpunkt des Webinars standen auch erneut aktuelle Täterstrategien wie der Enkeltrick, falsche Polizeibeamte und Schockanrufe. Jana Mohr von der Polizeilichen Opferberatung ergänzte diese Inhalte durch einen praxisnahen Handlungsrahmen für Verdachtsfälle sowie durch Hinweise zur sachlich-empathischen Gesprächsführung mit verunsicherten älteren Menschen. Die Präventionsexperten machten deutlich, dass Bankmitarbeitende oft die letzte Schutzbarriere sind, bevor hohe Geldbeträge in die Hände von Tätern gelangen. Bemerkenswert ist auch die bisherige Gesamtbilanz der Reihe: Die ersten drei Webinare haben bereits deutlich mehr als 1.100 Bankmitarbeitende live erreicht. Mit dem vierten Termin waren es somit bereits insgesamt deutlich mehr als 1.900. „Die anhaltend hohe Nachfrage und die bundesweite Teilnahme zeigen, wie groß die Sensibilität in der Bankenbranche inzwischen ist“, lautet das Fazit von Michael Lerch, Leiter der Zentralen Prävention im Polizeipräsidium Ludwigshafen. Zugleich werde deutlich, dass die Institute in diesem Themenfeld bereits sehr gut aufgestellt sind und ihre Mitarbeitenden tagtäglich hervorragende Arbeit im Schutz älterer Kundinnen und Kunden leisten. Die Polizei werde diesen erfolgreichen Ansatz deshalb weiterverfolgen und die Zusammenarbeit mit der Bankenwirtschaft fortsetzen. Die Webinar-Reihe ist Teil der gemeinsamen Anstrengungen von Polizei, Landeskriminalamt und Banken, Telefonbetrug frühzeitig zu erkennen, hohe Vermögensschäden zu verhindern und insbesondere ältere Menschen vor perfiden Betrugsmaschen zu schützen.

Quelle
Polizeipräsidium Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 26. März 2026, 14:55

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