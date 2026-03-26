Ludwigshafen – Tanz in den Mai bei der Karnevalsgesellschaft Farweschlucker

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Karnevalsgesellschaft Farweschlucker lädt auch in diesem Jahr wieder zum traditionellen „Tanz in den Mai“ ein. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 30. April 2026, statt.

Einlass ist ab 18:30 Uhr, der offizielle Beginn startet um 19:00 Uhr. Gefeiert wird in der Musikfabrik der Familie Hauck, Lagerplatzweg 3.

Freunde des geselligen Beisammenseins dürfen sich auf einen stimmungsvollen Abend mit Musik, Tanz und guter Laune freuen. Es sind nur noch wenige Plätze verfügbar.

Der Eintritt beträgt 25 Euro und beinhaltet einen Sekt-Empfang sowie ein Spargel-Essen.

Die Teilnahme ist daher nur mit vorheriger schriftlicher und verbindlicher Anmeldung möglich. Interessierte können sich per E-Mail anmelden unter:schriftfuehrung@farweschlucker.de

Die Karnevalsgesellschaft freut sich auf zahlreiche Gäste und einen gelungenen Start in den Mai.

Zuletzt aktualisiert am 26. März 2026, 21:28