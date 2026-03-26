Ludwigshafen – Sanierungsarbeiten am Bruchwiesenknoten werden früher beendet

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Die seit Februar dauernden Sanierungsarbeiten am Bruchwiesenknoten werden früher beendet als
ursprünglich vorgesehen.
Bereits am Freitag, 27. März 2026, wird die bestehende Sperrung der Abfahrt von der B37 zur Bruchwiesenstraße wieder
aufgehoben. Der Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) wird entsprechend die Sperrung im Laufe des Vormittags entfernen und die Abfahrt wieder
öffnen.
Die Sanierungsmaßnahme sah unter anderem eine Fugen- und Betonsanierung, eine Erneuerung der Beleuchtung, Anhebung von Kanaldeckeln sowie die
Reinigung von Sinkkästen vor.
Quelle: Stadt Lu
Zuletzt aktualisiert am 26. März 2026, 22:17