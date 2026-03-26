Ludwigshafen – Sanierungsarbeiten am Bruchwiesenknoten werden früher beendet



Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Die seit Februar dauernden Sanierungsarbeiten am Bruchwiesenknoten werden früher beendet als

ursprünglich vorgesehen.

Bereits am Freitag, 27. März 2026, wird die bestehende Sperrung der Abfahrt von der B37 zur Bruchwiesenstraße wieder

aufgehoben. Der Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) wird entsprechend die Sperrung im Laufe des Vormittags entfernen und die Abfahrt wieder

öffnen.

Die Sanierungsmaßnahme sah unter anderem eine Fugen- und Betonsanierung, eine Erneuerung der Beleuchtung, Anhebung von Kanaldeckeln sowie die

Reinigung von Sinkkästen vor.

Quelle: Stadt Lu

Zuletzt aktualisiert am 26. März 2026, 22:17