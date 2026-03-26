Ludwigshafen – Sanierung des Quellgartens beginnt



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Die anspruchsvolle Sanierung des Quellgartens im Ebertpark steht zeitnah an. Ab Montag, 30. März

2026, starten die Arbeiten rund um die Baustelle „Quellgarten“.

Zunächst wird der Arbeitsbereich mit einem Zaun gegen das Betreten gesichert und die Baustelle eingerichtet, um den seit 2018 unter Denkmalschutz

stehenden Quellgarten schrittweise zu sanieren und damit langfristig zu erhalten. Zu den zu leistenden Arbeiten zählt das umsichtige Entfernen

der Blockabdeckungen der einzelnen Becken, die sorgfältig gelagert werden müssen, um sie danach wiederverwenden zu können.

Nach den Osterfeiertagen – Anfang der 15. Kalenderwoche – beginnen die Betonsanierungsarbeiten. Zunächst werden lockere Teile entfernt und neue

Leitungen, die alten stammen aus den 1960er Jahren, in den Betonbecken verlegt. Besonders komplex und herausfordernd sind die Sanierungen der

Fugenarbeiten, der filigranen Bachläufe und der Wassertische, von denen einer ersetzt werden muss. Erst wenn alle diese Vorarbeiten

abgeschlossen sind, können die Becken und Wasserläufe abgedichtet sowie die Blockabdeckungen – einschließlich neuer, noch zu liefernder Teile –

wieder aufgesetzt werden. Die Zusammensetzung des Betons wurde analysiert, um ihn denkmalgerecht ausbessern zu können.

Die Sanierungsmaßnahmen werden vier Monaten in Anspruch nehmen. Parallel zu der Betonsanierung wird mit den Arbeiten zur Herstellung der

Wassertechnik begonnen. Der Quellgarten soll in diesem Jahr in Betrieb gehen.

Für die Maßnahme zur Sanierung des Quellgartens werden rund 850.000 Euro aufgewendet. Davon stammen 200.000 Euro aus Bundesmitteln, 275.000 aus

dem Investitionsstock des Landes Rheinland-Pfalz sowie 20.000 Euro vom Landesdenkmalschutz. Der Förderkreis Ebertpark e.V. steuert die Summe

von 75.000 Euro bei. Der Rest von zirka 300.000 Euro ist der Eigenanteil der Stadt.

Bau- und Umweltdezernent Alexander Thewalt dankt allen, die auch finanziell dazu beitragen, dass die Sanierung des Quellgartens erfolgen

kann. „Nur durch die Bündelung vieler Kräfte sowie die tatkräftige Unterstützung aus verschiedenen Förderquellen ist es überhaupt möglich,

dieses architektonische Kleinod künftig wieder erstrahlen zu lassen und das Erscheinungsbild des Eberparks zu bereichern.“

Quelle Stadt Lu

Zuletzt aktualisiert am 26. März 2026, 22:12