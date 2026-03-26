Ludwigshafen – Lions Club Ludwigshafen übergibt Spende in Höhe von 2.000 Euro an Palliativstation des Klinikums Ludwigshafen

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. 2025 hat das Klinikum Ludwigshafen (KliLu) eine eigene Palliativstation erhalten. Um den Bereich der Palliativmedizin weiter auszubauen, hat der Lions Club Ludwigshafen Spenden in Höhe von 2.000 Euro gesammelt. Die Übergabe des Spendenschecks fand am Mittwoch, den 25. März, im KliLu statt. Insgesamt zehn Betten führt die Palliativstation des KliLu. Oberarzt Dr. Ferdinand Fischer, der Ärztliche Bereichsleiter Palliativmedizin, nahm den Spendenscheck zusammen mit Prof. Dr. Peter Paschka, Direktor der Medizinischen Klinik A (Fachbereich Hämato-Onkologie), der die Palliativmedizin angegliedert ist, sowie mit der stellvertretenden Pflegedirektorin Marion Dietrich, Pflegedienstleiterin Kirstin Bohländer und Bereichsleiter Rene Weiß entgegen. „Ich freue mich sehr, dass der Ausbau der Palliativmedizin unter der Federführung von Herrn Dr. Fischer mit dieser großzügigen Spende des Lions-Clubs Ludwigshafen gefördert wird“, sagt Prof. Dr. Peter Paschka. Dr. Ferdinand Fischer ergänzt: „Solche Spenden sind enorm wichtig. Sie ermöglichen es uns zum Beispiel, die Räumlichkeiten für die Patient*innen auch mit Kunst auszustatten, um die Atmosphäre wohnlicher zu gestalten“.

Unterstützung der Palliativmedizin ist großes Anliegen

Dem Lions Club sei es ein großes Anliegen, solche Projekte zu unterstützen, betonte Lions-Präsident Prof. Dr. Edgar Dippel, der den Scheck am Mittwoch übergab. Für eine umfassende palliative Versorgung seien neben der medizinischen Betreuung auch Dinge, welche die Lebensqualität und das Wohlbefinden steigern, von zentraler Bedeutung. „Bilder, Musik, eine warme Atmosphäre zu kreieren – all das ist essenzieller Teil des Palliativkonzepts“, erklärt Dr. Ferdinand Fischer.

Quelle

Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gGmbH

Zuletzt aktualisiert am 26. März 2026, 15:51