Ludwigshafen – Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwochmorgen (25.03.2026, 9 Uhr) wurde ein 45-jähriger Radfahrer an der Kreuzung Wallensteinstraße/Raiffeisenstraße bei einem Verkehrsunfall verletzt. Ein 49-jähriger Autofahrer stand an der Kreuzung vor dem Fahrradfahrer. Dieser wollte ein Stück zurückfahren, um anderen Fahrzeugen Platz zu machen, und fuhr gegen das Rad. Der 45-Jährige stürzte durch den Zusammenstoß auf die Straße. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.
Quelle
Polizeipräsidium Rheinpfalz
Zuletzt aktualisiert am 26. März 2026, 14:57