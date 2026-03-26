Ludwigshafen – Einbruch in Kellerräume

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Zeit vom 14.03. – 25.03.2026 brachen Unbekannte zwei Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in der Richard-Demel-Straße (nahe Georg-Büchner-Straße) auf. Aus einem Kellerraum wurden ein Jugendfahrrad und ein Kindertretroller gestohlen.

Bitte beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Einbrüchen in Kellerräume zu schützen:

– Achten Sie darauf, dass das Mehrfamilienhaus nur durch Berechtigte betreten wird. Sensibilisieren Sie auch andere Hausbewohner die Türen geschlossen zu halten. Eine Flucht nach draußen muss jedoch, aus Brandschutzgründen, immer möglich sein.

– Melden Sie verdächtige Wahrnehmungen immer sofort der Polizei.

– Bewahren Sie keine wertvollen Gegenstände im Kellerraum auf.

– Schließen Sie Zweiräder auch im Keller ab und an einen unbeweglichen Gegenstand an.

– Achten Sie darauf, dass der Inhalt Ihres Kellerraums von außen nicht gesehen werden kann.

– Installieren Sie ein gutes Schloss an Ihrem Kellerraum.

– Technische Geräte, wie Bewegungsmelder mit Licht und/oder Alarm können Täter abschrecken.

Weitere Tipps finden Sie unter www.k-einbruch.de und unter www.polizei-beratung.de

Quelle

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 26. März 2026, 15:04