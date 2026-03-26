Ludwigshafen – Eiersuche zu Ostern im Wildpark



Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Traditionell lädt der Förderverein Wildpark Ludwigshafen-Rheingönheim e.V. zum beliebten

Ostereiersuchen ein. Kinder können am Sonntag, 5., und am Montag, 6. April 2026, jeweils von 14 bis 16 Uhr im Außenbereich des Hauses der

Naturpädagogik auf erfolgreiche Ostereiersuche gehen und dabei viel Spaß haben.

Das Angebot gilt so lange der Eiervorrat reicht.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Es ist nur das Eintrittsgeld für den Wildpark fällig, Spenden sind willkommen.

Quelle Stadt Lu

Zuletzt aktualisiert am 26. März 2026, 22:14