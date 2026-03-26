Ludwigshafen – Digitale Sprechstunde von Prof. Dr. Armin Grau, MdB

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Der Bundestagsabgeordnete Prof. Dr. Armin Grau bietet eine digitale Sprechstunde für Bürgerinnen und Bürger an. Dazu äußert sich Grau: „Der Austausch mit Bürgerinnen und Bürgern in meinem Wahlkreis ist mir sehr wichtig. Ich möchte mit Ihnen ins Gespräch kommen und erfahren, was Sie bewegt.“

Die nächste digitale Sprechstunde findet am Mittwoch, den 01.04.2026, von 10:00 – 13:00 Uhr statt

Ein Austausch ist telefonisch oder via Zoom-Gespräch möglich.

Um vorherige Anmeldung über das Wahlkreisbüro wird gebeten. Telefonisch ist das Büro unter der Rufnummer 06236 5005123 und per E-Mail an die Adresse armin.grau.wk@bundestag.de erreichbar. Termine für kommende Sprechstunden finden sie unter: http://armingrau.de/kontakt/sprechstunde/

Quelle Büro Prof. Dr. Armin Grau, MdB

Zuletzt aktualisiert am 26. März 2026, 17:01