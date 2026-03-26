Landau – Manga-Zeichenkurs für Kinder und Jugendliche von 9 bis 14 Jahren in Landau

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Im Haus der Jugend der Stadt Landau findet am Dienstag, 21. April, von 16:30 bis 19:30 Uhr ein Manga-Zeichenkurs für Kinder und Jugendliche von 9 bis 14 Jahren statt. In diesem Kompaktkurs lernen die Kinder und Jugendlichen Manga-Gesichter mit verschiedenen Augentypen zu entwerfen – und gleichzeitig etwas über Gesichtspositionen, Frisuren und Schattierung. Somit wird ein Basic für einen Manga-Charakter entwickelt. Mitzubringen sind Bleistifte, Radiergummis, bunte Holzstifte oder Copic-Stifte, ein schwarzer dünner Fineliner und ein Zeichenblock in DIN A4 oder DIN A3. Die Kursleitung hat Susanne Peter, Mangakünstlerin und Pädagogin aus Heidelberg. Die Teilnahmegebühr beträgt 12 Euro. Anmeldungen nimmt die städtische Jugendförderung über das Portal Feripro unter https://landau.feripro.de/anmeldung/38/veranstaltungen/2249 entgegen.
Quelle: Stadt Landau
Zuletzt aktualisiert am 26. März 2026, 14:49
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