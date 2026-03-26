Landau – Langstraße in den Osterferien gesperrt



Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – EWL erneuert Hausanschluss – zentrale Sammelstellen für Abfall eingerichtet

Der Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau (EWL) erneuert in den Osterferien einen Mischwasser-Hausanschluss in der Langstraße, um die bestehende Abwasserinfrastruktur zu erneuern und funktionsfähig zu halten. Die Arbeiten beginnen am Montag, 30. März, und dauern voraussichtlich bis Freitag, 10. April 2026. Währenddessen sperrt der EWL die Langstraße vollständig für den Auto- und Radverkehr. Fußgängerinnen und Fußgänger können die Baustelle passieren.

Während der Arbeiten prüft der EWL die angeschlossenen Leitungen der Regenfallrohre, um mögliche Schäden frühzeitig zu erkennen. Der EWL entscheidet im Verlauf der Baumaßnahme, ob und in welchem Umfang weitere Arbeiten erforderlich sind.

Zentrale Sammelstellen für Abfalltonnen

Durch die Sperrung können die Entsorgungsfahrzeuge die Grundstücke im Baustellenbereich nicht anfahren. Deshalb richtet der EWL für die Dauer der Arbeiten zentrale Sammelstellen für die Abfalltonnen der Anwohnenden ein.

Die Sammelstellen befinden sich an den Kreuzungen Langstraße/Westring und Langstraße/Waffenstraße. Anwohnende bringen ihre Abfallbehälter zu diesen Punkten. Die Leerung im Abfallsammelbezirk 3b erfolgt in der Regel mittwochs.

Foto: Die Karte zeigt die beiden Sammelstellen für die Abfallentsorgung während der Bauarbeiten in der Langstraße: an den Kreuzungen Langstraße/Westring und Langstraße/Waffenstraße. (Grafik: EWL)

Quelle: Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau A.ö.R.

Zuletzt aktualisiert am 26. März 2026, 21:48