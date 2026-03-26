Landau – Landrat Seefeldt tritt in Mainz bei Aktionstag die Pedale: „Wir Landkreise strampeln uns ab!“

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Freitag, 27. März, nimmt Landrat Dietmar Seefeldt am Aktionstag des Landkreistages Rheinland-Pfalz „Wir Landkreise strampeln uns ab!“ in Mainz teil. Gemeinsam mit allen Landrätinnen und Landräten aus ganz Rheinland-Pfalz beteiligt er sich an einer Fahrradtour von der MEWA-Arena bis zum Landtag, um auf die sehr angespannte finanzielle Lage der Landkreise aufmerksam zu machen. Der Hintergrund der Aktion ist ernst: Auch der Landkreis Südliche Weinstraße steht vor erheblichen haushaltspolitischen Herausforderungen. Der Haushalt des laufenden Jahres 2026 liegt bei der aktuellen Haushaltsplanung mit mehr als 18 Millionen Euro im Minus. Der Haushalt 2026 wurde von der ADD nur mit strengen Haushaltshinweisen genehmigt. Insbesondere durch Gesetzgebungen von Bund und Land bedingte und extrem stark steigende Pflichtausgaben – etwa in der Jugendhilfe – sowie allgemein wachsende Kosten belasten den Haushalt erheblich. Die ADD weist deutlich darauf hin, dass die dauerhafte Leistungsfähigkeit des Kreises derzeit nicht gesichert sei und eine Erhöhungen der Kreisumlage zu prüfen sei, sofern sich die Haushaltslage nicht strukturell verbessert.

„Die Finanzausstattung der Landkreise ist nahezu flächendeckend ein erhebliches Thema. So können wir nicht weitermachen. Unter anderem beim diesjährigen Neujahrsempfang der SÜW hatte ich schon darauf aufmerksam gemacht: Wir sehen uns mit extrem stark steigenden Pflichtausgaben konfrontiert, ohne dass die Einnahmeseite entsprechend mitwächst. Wir müssen arbeits- und handlungsfähig bleiben für unsere Bürgerinnen und Bürger und dafür brauchen wir eine deutliche Reduzierung der gesetzlichen Verpflichtungen und ganz klar: mehr Geld!“, so Landrat Dietmar Seefeldt. Mit seiner Teilnahme an der Aktion setzt er ein klares Zeichen für die schwierige Lage der kommunalen Haushalte und die Notwendigkeit nachhaltiger Lösungen auf Landes- und Bundesebene. „Wir strampeln uns gerne für unsere Landkreise in Rheinland-Pfalz ab, aber ohne finanziellen Rückenwind ist es so, als würden wir mit platten Reifen und festgezogenen Bremsen bei Windstärke 10 im Gegenwind fahren. Wir setzen deshalb auf ein klares Miteinander und feste Mitspracherechte im Rahmen der Koalitionsverhandlungen der neuen Landesregierung“, betont Landrat Seefeldt.

Quelle

Archivfoto: KV SÜW

Zuletzt aktualisiert am 26. März 2026, 14:33