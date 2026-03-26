Landau – Digitaler Vortrag: Existenzgründung – Mit Sicherheit selbständig

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Es gibt viele Gründe, warum jemand den Schritt in die Selbstständigkeit gehen möchte: Der Wunsch nach beruflicher Unabhängigkeit und Selbstbestimmung, eine gute Geschäftsidee, eine gesuchte Alternative zum Job oder auch der Weg aus der Arbeitslosigkeit hinaus. In jedem Fall sollte die Existenzgründung gut vorbereitet werden.

Unterstützung hierbei bietet die Agentur für Arbeit Landau mit dem Vortrag „Existenzgründung – mit Sicherheit selbständig“ am Dienstag, 14. April. In dieser digitalen Veranstaltung erfahren die Teilnehmenden zwischen 18 und 20 Uhr, welche Voraussetzungen für eine Existenzgründung vorliegen sollten, welche Gründungsformen es gibt und erhalten Einschätzungen zum Markt für die jeweilige Geschäftsidee und Informationen zur Finanzierung und Absicherung des Vorhabens.

Die Referentin Ruth Franziska Fraundorfer, langjährig erfahrene Gründungs- und Unternehmensberaterin, gibt Hinweise und Tipps wie eine Existenzgründung gelingt und welche weiteren Unterstützungsmöglichkeiten für Existenzgründer*innen angeboten werden.

Für die Teilnahme an der Veranstaltung und den Erhalt der Zugangsdaten ist eine vorherige Anmeldung erforderlich. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Eine Anmeldung ist bei Sandra Welsch, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Agentur für Arbeit Landau unter der Telefonnummer

06341/958-660 oder per Mail an Landau.BCA@arbeitsagentur.de möglich.

Quelle: Agentur für Arbeit Landau

Zuletzt aktualisiert am 26. März 2026, 22:09