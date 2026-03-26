Hirschberg – Zurück in die Heimat



Hirschberg/Metropolregion Rhein-Neckar – Veit Schlafmann wird ab der kommenden Saison die erste Herrenmannschaft

der S3L verstärken

Nach drei Jahren in Konstanz zieht es Veit Schlafmann wieder an die Bergstraße.

Der gebürtige Heidelberger ist in Leutershausen groß geworden und hat bei der SGL seine ersten Handballerfahrungen

gesammelt. Während der B-Jugend wechselte er zunächst nach Schwetzingen und später zur A-Jugend der Rhein-

Neckar Löwen. Mit dem Wechsel zu den Junglöwen wurde er Meister in der 3. Liga – ein Höhepunkt in der bisherigen

sportlichen Karriere des noch jungen Handballers. Während dieser Zeit spielte Veit Schlafmann per Doppelspielrecht

bereit auch in der 2. Liga bei den Eulen Ludwigshafen.

Drei Jahre blieb Veit Schlafmann bei der HSG Konstanz, im ersten Jahr wurde er mit dem Verein Meister und spielte

im zweiten Jahr in der 2. Bundesliga, in dieser Saison ging es nach dem Abstieg in die 3. Liga zurück.

„Jetzt freue ich mich sehr auf die S3L“, sagt Veit Schlafmann, er kennt natürlich den Handball an der Bergstraße und

die Spielgemeinschaft, nicht zuletzt durch seinen zwei Jahre jüngeren Bruder Tile Schlafmann, der in der 2.

Herrenmannschaft der S3L im Tor steht. Der 25jährige hofft darauf, in der Mannschaft gut anzukommen und

gemeinsam mit dem Team eine erfolgreiche Saison abzuliefern. Von Seiten der S3L ist die Freude über den Zuwachs

groß. „Mit Veit konnten wir einen noch jungen Spieler gewinnen, der bereits über viel Erfahrung verfügt“, sagt Mark

Wetzel von der sportlichen Leitung.

„Veit ist Handballer durch und durch und ein echter Hirschberger, der sich bei uns

auskennt und weiß, wie es bei uns läuft“. Gemeinsam mit Fabian Schwarzer habe man nun ein super Duo auf

Rechtsaußen; „ich bin sicher, dass beide voneinander profitieren werden“, ergänzt der sportliche Leiter.

Veit selbst freut sich auf Wiedersehen mit Bekannten, wie eben Fabian Schwarzer oder Maximilian Kessler. In

Konstanz studierte er Wirtschaftsingenieurwesen, das Studium hat er erfolgreich abgeschlossen und kann nun in der

Heimat ganz neu durchstarten. Vieles wird sich für ihn ändern, aber einiges auch nicht; er bleibt weiterhin Fan der

Herr der Ringe Trilogie, sein Lieblingsgetränk ist Spezi und in den Urlaub fährt er am liebsten nach Italien.

Bild: Es zeigt den sportlichen Leiter Mark Wetzel (links) und Veit Schlafmann (rechts) mit dem Trikot der S3L by Daniel Schmitt

Quelle: S3L Handball Spielbetriebs GmbH

Zuletzt aktualisiert am 26. März 2026, 21:58