Heppenheim / Metzropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadtbücherei Heppenheim erweitert ihren beliebten Tonies Bestand mit einer neuen Kategorie – den „Book-Tonies“. Damit wird eine Lücke zwischen der Altersgruppe der Kleinekinder und der Jugendlichen geschlossen. Nutzer dürfen sich auf Klassiker wie „Kalle Blomquist“ oder „Wie man 13 wird und überlebt“ freuen. Beliebte Reihen wie „Ein Mädchen namens Willow“ sind nun für die Toniebox verfügbar. Weitere Titel dieser und anderer Reihen werden voraussichtlich ergänzt. Von den rund 600 Tonies, die die Stadtbücherei in ihrem Bestand hat, ist oft nur ein Bruchteil vor Ort. Der Großteil ist dauerhaft im Umlauf.

Die neuen Book-Tonies sind an der buchförmigen Aufmachung zu erkennen. Wer keine Toniebox zu Hause hat, kann bei Verfügbarkeit oder nach Vorbestellung auch ein Gerät der Stadtbücherei ausleihen.

Quelle: Stadt Heppenheim

Zuletzt aktualisiert am 26. März 2026, 23:03