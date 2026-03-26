Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das brachte nicht nur Oberbürgermeister Eckart Würzner zum Staunen: Ein fahrendes Auto ganz ohne Fahrer. So ganz ohne Führung funktionierte es natürlich nicht. Tatsächlich wurde das Auto an einer digitalen Fahrstation ausgestattet mit Lenkrad und Pedalen gelenkt. Mehrere Monitoren zeigten zudem über am Auto befindliche Kameras vor-Ort-Bilder im 360°-Modus. Mit diesem Projekt gewann das estnische Start-up-Unternehmen Elmo Teledriving(Tuuli Tolmats-Aia und Enn Laansoo) einen Preis im Wettbewerb „Test in Heidelberg“: Stadt, Stadtwerke, Digital-Agentur und Sparkasse Heidelberg prämierten mit ihm Innovationen. MRN-NEWS war bei einer Pressepräsentation in der Digital-Agentur Heidelberg auf dem Heidelberg Innovation Park (hip) dabei. (Video)
https://youtu.be/hlWkhiv7E7Y?si=1cHcrsKYH1ze9TSM
Zuletzt aktualisiert am 26. März 2026, 14:13