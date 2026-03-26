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Essel
26.03.2026, 14:43 Uhr

Heidelberg – Packeselwanderung im Pfälzer Wald

EsselHeidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar. Sieben Tage über schattige Waldwege und liebliche Wiesen durch den Pfälzerwald, während liebenswerte Vierbeiner einen Teil des Gepäcks tragen: Dieses Abenteuer können Familien und Erwachsene vom 02. bis 08.08. (Sommerferien in Rheinland-Pfalz, Saarland und Ba-Wü) auf einer Packeselwanderung des „Vereins für Natur und Freizeit“ erleben. Unterwegs erfahren die Teilnehmenden interessante Details über das Verhalten der Esel und die gerade durchwanderte Natur. Die Übernachtungen sind auf romantischen Waldwiesen in einem Zeltlager, das die Teilnehmenden gemeinsam auf- und wieder abbauen. Die selbst mitzubringenden Lebensmittel für Frühstück und Abendessen werden auf den eigenen Campingkochern zubereitet, aber gemeinsam gegessen. Die Wanderung findet in der wild-romantischen Region um Dahn (Pfälzer Wald) statt. Hier wechseln sich liebliche Täler und Wiesen, Sandsteinformationen, Bäche und Wälder miteinander ab. Teilnehmen können Erwachsene und Familien mit Kindern ab ca. 8 Jahren. Alle Teilnehmenden müssen in der Lage sein, mit Pausen fünf Stunden täglich zu wandern. Es können mindestens 9 und höchstens 16 Personen teilnehmen. Eine Campingausrüstung wird benötigt . Empfehlungen hierzu werden nach der Anmeldung verschickt. Die Packeselwanderung kostet 485 Euro pro Person. Darin enthalten sind Organisation und Führung sowie die Esel mit Tragegestellen und Packtaschen. Die Esel tragen pro Person bis 13 kg Gepäck; alles darüber hinaus muss selbst getragen werden. Anmeldung bis spätestens 02.07.2026 bei der Evangelischen Erwaachsenen- und Familienbildung Heidelberg, die Kooperatnspartner des Vereins für Natur und Freizeit ist. Das Anmeldeformular ist hier zu finden https://erwachsenenbildung.ekihd.de/mich-und-die-gesellschaft-verstehen Bei einer Anmeldung nach dem 02.07. wird ein 10%iger Zuschlag erhoben. Veranstalter ist der Verein für Natur und Freizeit e.V. in Kooperation mit EEB Heidelberg; die Aktionsleitung hat Yan Gerbes.Esel Wanderung

Quelle
EEB Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 26. März 2026, 14:43

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