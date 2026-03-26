  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Mrn news platzhalter logo 5
26.03.2026, 23:27 Uhr

Heidelberg – Neues Lungenkrebs-Screening für starke Raucherinnen und Raucher ab 1. April

Mrn news platzhalter logo 5Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Kein anderer bösartiger Tumor ist für so viele Todesfälle verantwortlich wie der Lungenkrebs: In Deutschland sterben jedes Jahr etwa 45.000 Menschen an den Folgen der Erkrankung. Das Problem: Nur etwa 15 Prozent aller Fälle werden in einem Frühstadium entdeckt (Stadium I), in dem die Heilungschancen noch vergleichsweise günstig sind. Ab dem 1.4.2026 soll sich das ändern: Dann wird das Lungenkrebs-Screening für derzeitige und ehemalige starke Raucher als neue Leistung der gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland eingeführt. Für ein deutschlandweit flächendeckendes Angebot müssen jedoch erst ausreichend überweisende Ärzte und Radiologen für das Programm qualifiziert sein. Der wichtigste Risikofaktor für Lungenkrebs ist das Rauchen. Teilnahmeberechtigt an dem neuen Programm sind daher Menschen zwischen 50 und 75 Jahren, wenn sie mindestens 25 Jahre lang stark geraucht haben (Zigarettenkonsum von mindestens 15 Packungsjahren*) und erst vor weniger als zehn Jahren mit dem Rauchen aufgehört haben. „Die Prognose von Lungenkrebs hängt ganz maßgeblich vom Zeitpunkt der Diagnose ab. Werden die Tumoren in einem sehr frühen Stadium entdeckt, ist oft noch Heilung möglich“, sagt Rudolf Kaaks, Epidemiologe am Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ). Er erklärt: „Internationale epidemiologische Studien, unter anderem aus dem DKFZ, haben gezeigt, dass jährliche CT-Untersuchungen mit niedriger Strahlendosis die Lungenkrebs-bedingte Sterblichkeit senken können.“ Der Grund: Tumoren lassen sich im CT oft schon in einem frühen Stadium erkennen, in dem sie sich noch nicht durch Symptome bemerkbar machen – also dann, wenn eine Heilung noch möglich ist.
Eine regelmäßige jährliche Niedrigdosis-CT-Untersuchung über zehn Jahre hinweg kann fünf von tausend Raucherinnen bzw. sechs von tausend Rauchern vor einem Tod durch Lungenkrebs bewahren, so informiert der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA). Die Untersuchung kann aber auch Nachteile haben, z.B. wegen der Strahlenbelastung oder durch unklare Befunde, die sich später als gutartig herausstellen. Daher ist sie nur für Personen mit einem erhöhten Lungenkrebsrisiko sinnvoll.
Allerdings steht das neue Früherkennungs-Angebot zum Stichtag 1. April vermutlich noch nicht flächendeckend zur Verfügung: Für die Niedrigdosis-CT-Untersuchung ist eine Überweisung vom Allgemeinmediziner oder Internisten erforderlich. „Doch die Ärztinnen und Ärzte müssen sich erst für das neue Programm qualifizieren“, gibt Susanne Weg-Remers, die Leiterin des Krebsinformationsdienstes am DKFZ, zu bedenken. Vor allem teilnehmende Radiologinnen und Radiologen benötigen eine spezielle Fortbildung und sie müssen ihre Qualifikation sowie bestimmte Mindestmengen an durchgeführten Thorax-CTs nachweisen. Erst dann erhalten sie die erforderliche Genehmigung der Kassenärztlichen Vereinigung. Die Medizinerin geht davon aus, dass es daher wohl noch etwas dauern könnte, bis interessierte Teilnahmeberechtigte die Untersuchungen in ganz Deutschland wahrnehmen können. „Raucherinnen und Raucher sollten sich genau über die Vor- und Nachteile des Screenings informieren“, so Susanne Weg-Remers und ergänzt: „Eine Früherkennung kann Lungenkrebs nicht verhindern, aber die Prognose der Erkrankung deutlich verbessern.“Allerdings sind sich alle Fachleute einig: Die wichtigsten Maßnahmen, um Lungenkrebs nachhaltig einzudämmen, sind eine konsequente Tabakkontrollpolitik sowie Angebote, um Raucherinnen und Raucher beim Rauchstopp zu unterstützen.

Das Deutsche Krebsforschungszentrum (DKFZ) ist mit mehr als 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die größte biomedizinische Forschungseinrichtung in Deutschland. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erforschen im DKFZ, wie Krebs entsteht, erfassen Krebsrisikofaktoren und suchen nach neuen Strategien, die verhindern, dass Menschen an Krebs erkranken. Sie entwickeln neue Methoden, mit denen Tumoren präziser diagnostiziert und Krebspatienten erfolgreicher behandelt werden können. Beim Krebsinformationsdienst (KID) des DKFZ erhalten Betroffene, Interessierte und Fachkreise individuelle Antworten auf alle Fragen zum Thema Krebs. Um vielversprechende Ansätze aus der Krebsforschung in die Klinik zu übertragen und so die Chancen von Patientinnen und Patienten zu verbessern, betreibt das DKFZ gemeinsam mit exzellenten Universitätskliniken und Forschungseinrichtungen in ganz Deutschland Translationszentren:

Nationales Centrum für Tumorerkrankungen (NCT, 6 Standorte)

Deutsches Konsortium für Translationale Krebsforschung (DKTK, 8 Standorte)

Hopp-Kindertumorzentrum (KiTZ) Heidelberg

Helmholtz-Institut für translationale Onkologie (HI-TRON) Mainz – ein Helmholtz-Institut des DKFZ

DKFZ-Hector Krebsinstitut an der Universitätsmedizin Mannheim

Nationales Krebspräventionszentrum (gemeinsam mit der Deutschen Krebshilfe)

Das DKFZ wird zu 90 Prozent vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt und zu 10 Prozent vom Land Baden-Württemberg finanziert und ist Mitglied in der Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren.

Quelle: Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ)

Zuletzt aktualisiert am 26. März 2026, 23:27

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    März 2026
    M D M D F S S
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

    MEDIENRANKING 2025 IN DER METROPOLREGION RHEIN-NECKAR – Neue Dynamik im digitalen Wettbewerb

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite
      >> aktuellste Schlagzeilen
      >> Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com