

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Wie erleben Mädchen und junge Frauen ihren Stadtteil? Und was braucht es, damit sich alle Menschen im öffentlichen Raum sicher und gleichberechtigt bewegen können? Antworten auf diese Fragen geben Mädchen und junge Frauen aus dem Emmertsgrund beim ersten Jane’s Walk in Heidelberg am Freitag, 10. April 2026, um 15 Uhr. Der Startpunkt des Rundgangs ist vor dem Stadtteilmanagement Emmertsgrund in der Emmertsgrundpassage 11a. Bei dem besonderen Stadtteilrundgang führen die Mädchen selbst durch ihre Alltagsräume. Sie zeigen Orte, an denen sie sich wohlfühlen, berichten von ihren Erfahrungen im öffentlichen Raum und machen sichtbar, welche Wege sie im Alltag nutzen und welche Orte sie eher meiden.

Der Walk eröffnet damit neue Perspektiven auf den Stadtteil und darauf, wie Mädchen und junge Frauen ihren öffentlichen Raum wahrnehmen. Gleichzeitig wird sichtbar, welche Faktoren für Sicherheit, Teilhabe und eine lebenswerte Stadt aus ihrer Sicht eine Rolle spielen.

Auch Bürgermeisterin Stefanie Jansen wird am Jane’s Walk teilnehmen und mit den Mädchen ins Gespräch kommen. „Der Jane’s Walk macht sichtbar, wie Mädchen und junge Frauen den öffentlichen Raum erleben. Mir ist wichtig, dass sie erfahren: Ihre Perspektiven zählen. Formate wie dieses stärken Selbstwirksamkeit und Teilhabe und sie geben wertvolle Impulse dafür, wie unsere Stadt auch für Mädchen und jungen Frauen gestaltet werden kann“, sagt Jansen.

Empowerment durch Beteiligung

Dem öffentlichen Rundgang geht eine Workshopwoche vom 7. bis 10. April voraus. In dieser Zeit erkunden die Teilnehmerinnen ihr Quartier, tauschen Erfahrungen aus und bereiten gemeinsam den Walk vor. Dabei entscheiden sie selbst, welche Orte und Themen sie beim Rundgang vorstellen möchten. Organisiert wird der Jane’s Walk von Social Meets Culture e. V. in Kooperation mit dem Amt für Chancengleichheit der Stadt Heidelberg und Mosaik Deutschland e. V.

Informationen zum Jane’s Walk

Für Rückfragen zum Jane’s Walk steht Dr. Caroline Smout im Amt für Chancengleichheit zur Verfügung, Telefon 06221 58-15572, E-Mail caroline.smout@heidelberg.de.

Hintergrund

Der Jane’s Walk ist ein weltweit stattfindendes Stadtspaziergang-Format, bei dem Menschen gemeinsam ihre Nachbarschaft erkunden und über Stadtentwicklung und Leben im Viertel ins Gespräch kommen. Die Spaziergänge werden von lokalen Initiativen oder engagierten Bürgerinnen und Bürgern organisiert, sind kostenlos und für alle offen. Benannt ist die Veranstaltung nach der US-amerikanisch-kanadischen Journalistin und Stadtaktivistin Jane Jacobs, die sich für lebendige, gemeinschaftlich gestaltete Städte einsetzte.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 26. März 2026, 23:55