

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Oberbürgermeister Eckart Würzner hat am Mittwoch, 25. März 2026, eine Delegation aus Heidelbergs britischer Partnerstadt Cambridge um Oberbürgermeisterin Dinah Pounds im Rathaus begrüßt. Der Besuch fand anlässlich des 60. Jubiläums der Städtepartnerstadt statt, das im vergangenen Jahr gefeiert worden war. Bei dem Empfang trug sich Cambridges Oberbürgermeisterin Pounds im OB-Dienstzimmer ins Goldene Buch der Stadt Heidelberg ein.

„Heidelberg und Cambridge verbindet seit mehr als sechs Jahrzehnten eine enge Freundschaft, die in vielen Bereichen mit Leben gefüllt wird – vom Austausch im Jugend- und im Seniorenbereich über den Sport, die Kultur und die Wissenschaft bis hin zum kirchlichen Bereich. Diese Verbindungen wollen wir weiter stärken und in der Stadtentwicklung und Wirtschaft weiter ausbauen“, betonte Oberbürgermeister Eckart Würzner, der Oberbürgermeisterin Pounds auch einen Einblick gab in frühere Einträge ins Goldene Buch – unter anderem von Prinz William und Herzogin Catherine von Cambridge bei ihrem Besuch in Heidelberg im Jahr 2017. Mit Farbe, Metallfeder und viel Geschick zaubert die Heidelberger Kalligrafin Kornelia Roth jedem Gast eine eigene Seite. Dabei greift die Künstlerin Elemente der nationalen oder regionalen Pflanzenwelt des jeweiligen Gasts auf – in diesem Fall den Großen und den Kleinen Wiesenknopf, die jeweils in Cambridge und in Heidelberg heimisch sind.

Am Eintrag ins Goldene Buch nahmen auch Vertreterinnen und Vertreter von Kooperationspartnern der Städtepartnerschaft teil. Die Delegation aus Cambridge besuchte bei ihrem Aufenthalt in Heidelberg unter anderem auch die Passivhaus-Siedlung Bahnstadt, das Heidelberger Schloss und eine Veranstaltung des Musikfestivals „Heidelberger Frühling“.

Anlässlich des Jubiläums hatten Oberbürgermeister Eckart Würzner und Oberbürgermeisterin Dinah Pounds im Oktober 2025 in der englischen Universitätsstadt eine gemeinsame Erklärung zur Bekräftigung und Vertiefung der Freundschaft und Zusammenarbeit unterzeichnet. Heidelberg und Cambridge haben viele Gemeinsamkeiten, vor allem in den Bereichen Wissenschaft, Innovation und nachhaltige Entwicklung.

Goldenes Buch der Stadt Heidelberg

Das Goldene Buch der Stadt Heidelberg ist fast einen halben Meter lang, 33 Zentimeter breit und rund 12,5 Kilogramm schwer. Es wurde in aufwändiger Handarbeit gefertigt. Das Goldene Buch ist eine Chronik prominenter Besuche: Eingetragen haben sich unter anderem König Carl XVI. Gustaf und Königin Silvia von Schweden, der ehemalige südafrikanische Präsident und Friedensnobelpreisträger Nelson Mandela, die früheren französischen Staatspräsidenten François Mitterrand und François Hollande, Prinz William und Herzogin Catherine von Cambridge, mehrere Bundespräsidenten – unter anderem Frank-Walter Steinmeier und Joachim Gauck – mehrere Bundeskanzler und die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel sowie Olympiasiegerinnen und -sieger wie etwa Malaika Mihambo.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 26. März 2026, 23:52