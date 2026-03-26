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Unbenannt
26.03.2026, 14:36 Uhr

Frankenthal – Vortrag an der vhs Frankenthal: „Schweitzer & Wertheimer – einst größtes Kaufhaus der Pfalz“

UnbenanntFrankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Im Rahmen der Vortragsreihe „Frankenthal entdecken“ lädt die Volkshochschule Frankenthal am 14. April um 18:00 Uhr zu einem Bildvortrag über die Geschichte des Kaufhauses Schweitzer & Wertheimer ein. Isaac Schweitzer gründete im Jahr 1877 gemeinsam mit seinem Schwager das Kaufhaus in Frankenthal. In den folgenden Jahrzehnten entwickelte sich das Unternehmen rasant und wurde laut zeitgenössischer Werbung zum größten Kaufhaus der Pfalz. Der Vortrag beleuchtet die beeindruckende Lebensgeschichte Schweitzers: die Auswanderung des 21-jährigen schwäbischen Juden in die USA, seine Rückkehr und Geschäftsgründung in Frankenthal sowie seinen gesellschaftlichen Aufstieg. Auch sein Engagement im städtischen Leben und in verschiedenen Vereinen wird thematisiert. Neben dem wirtschaftlichen Erfolg des Kaufhauses wird auch dessen späterer Niedergang dargestellt. Darüber hinaus richtet der Vortrag den Blick auf die Lebenswege seiner elf Kinder, deren eigene Erfolgsgeschichten sowie die Zeit der Emigration. Der Vortrag bietet einen eindrucksvollen Einblick in ein bedeutendes Kapitel der Frankenthaler Stadtgeschichte.

Weitere Informationen und Anmeldung bei der Geschäftsstelle der vhs, Stephan-Cosacchi-Platz 1, Tel. 06233 349203, E-Mail info@vhs-ft.de und unter www.vhs-ft.de.

Quelle
vhs Frankenthal e. V.

Zuletzt aktualisiert am 26. März 2026, 14:36

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