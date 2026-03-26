Frankenthal – Förderung für Balkon-PV-Anlagen verlängert – 150 Euro Zuschuss für klimafreundliche Energie im eigenen Zuhause

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stadt Frankenthal verlängert ihr zum 1. Mai 2025 gestartetes Förderprogramm zur Bezu-schussung von sogenannten Balkon-Photovoltaikanlagen. Gefördert wird die Neuanschaffung von Stecker-PV-Geräten durch private Haushalte im Stadtgebiet. Im Rahmen des Kommuna-len Investitionsprogrammes Klimaschutz und Innovation (KIPKI) des Landes Rheinland-Pfalz stehen hierfür 50.000 Euro an Fördermitteln zur Verfügung. Pro Haushalt kann ein einmaliger Zuschuss in Höhe von 150 Euro beantragt werden. Bislang wurden rund 18.000 Euro abgeru-fen, deshalb wird der Zeitraum um ein Jahr, bis 31. März 2027, verlängert. Ziel ist es, die Nutzung erneuerbarer Energien weiter auszubauen und einen Beitrag zur Re-duzierung von CO₂-Emissionen zu leisten.



So funktioniert‘s

Gefördert wird die Installation von Balkon-PV-Anlagen, die aus einem Photovoltaikmodul, Wechselrichter, Verbindungskabel mit Stecker sowie Halterung bestehen und ab dem 1. Mai neu angeschafft werden. Die Anlage muss mindestens fünf Jahre betrieben und den geltenden technischen sowie normativen Anforderungen entsprechen. Antragsberechtigt sind Eigentümerinnen und Eigentümer von selbstgenutztem Wohnraum so-wie Mieterinnen und Mieter mit Hauptwohnsitz in Frankenthal. Bei Mietverhältnissen ist eine Einverständniserklärung des Vermieters erforderlich.

Dem Antrag, der auf www.frankenthal.de/klimaschutz verfügbar ist, beigelegt werden müssen: der Kaufbeleg der steckerfertigen PV-Anlage, ein Foto der montierten Anlage, der Nachweis der Registrierung im Marktstammdatenregister, eine Kopie des Personalausweises und bei Mietverhältnissen zusätzlich die Einverständniserklärung des Vermieters. Bei Kombination mit anderen Förderprogrammen ist der Nachweis über Art und Höhe der weiteren Förderung er-forderlich. Die Bearbeitung erfolgt in der Reihenfolge des Eingangs. Ein Rechtsanspruch auf Förderung besteht nicht.

Quelle

Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz)

Zuletzt aktualisiert am 26. März 2026, 16:00