

Eberbach / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Von den über 60.000 Ausleihen in 2025 entfällt etwa die Hälfte auf Kinder- und Jugendbücher, Kinderfilme und -hörbücher sowie Toniefiguren. Die Ausleihe von Sachbüchern, Romanen, Zeitschriften und der digitalen Medien aus der Onleihe bleibt prozentual konstant. Mehr als 65 Veranstaltungen für Jung und Alt, für Klein und Groß fanden im letzten Jahr statt; da gab es Kindertheater, Klassenführungen, Bilderbuchkinos zum Teil mit anschließendem Basteln, Flohmärkte und den Leseclub. Außerdem die Teilnahme an der bundesweiten Nacht der Bibliotheken sowie am Eberbacher Ferienspaß.

Weitere Informationen sowie den Jahresbericht der Stadtbibliothek finden Sie auch unter www.eberbach.de .

Quelle: Stadt Eberbach

Zuletzt aktualisiert am 26. März 2026, 23:21