Bergstraße – Gute Gespräche, großes Interesse und viele Informationen



Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar – Wirtschaftsförderung Bergstraße zieht positive Bilanz nach ihrer Präsenz auf der START

Rhein-Neckar / Messe erweist sich erneut als sehr gute Plattform für neue Kontakte /Gründungsberatung und Gründungsoffensive Bergstraße als Schwerpunkte

Die Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH (WFB) blickt auf eine erfolgreiche Teilnahme als Aussteller an der

START Rhein-Neckar zurück, die kürzlich im Congress Center Rosengarten in Mannheim veranstaltet wurde.

„Die Messe für Existenzgründung erwies sich erneut als ideale Plattform, um mit Gründungsinteressierten und

jungen Unternehmen in den direkten Austausch zu treten“, freut sich Marco Kreuzer, Leiter des WFB-

Unternehmens- und Gründungsservices.

Die Bilanz:

Ein gelungener Messeauftritt, zahlreiche qualifizierte Gespräche und ein durchweg positives Feedback.

Während der gesamten Veranstaltungsdauer war der Unternehmens- und Gründungsservice der WFB stark

nachgefragt. Viele Besucherinnen und Besucher nutzten die Gelegenheit, sich umfassend über die

Möglichkeiten einer Unternehmensgründung oder -übernahme in der Wirtschaftsregion Bergstraße zu

informieren. Besonders gefragt waren individuelle Beratungen zu Förderprogrammen des Landes Hessen,

des Bundes sowie der Europäischen Union.

Kreuzer und Julia Freier, Projektmanagerin im WFB-Unternehmens- und Gründungsservice, führten

zahlreiche Gespräche und konnten wertvolle Impulse für konkrete Gründungsvorhaben geben. „Die hohe

Qualität der Gespräche und das große Interesse zeigen, wie wichtig persönliche Beratung und regionale

Netzwerke für angehende Gründerinnen und Gründer sind“, resümiert Freier.

Ein weiterer Schwerpunkt lag auf der Gründungsoffensive Bergstraße, die ebenfalls auf großes Interesse

stieß. Insbesondere der Gründungswettbewerb wurde von vielen Besucherinnen und Besuchern als attraktive

Möglichkeit wahrgenommen, eigene Geschäftsideen weiterzuentwickeln und sichtbar zu machen.

Auch das Messeformat selbst überzeugte mit einer gelungenen Mischung aus Informationsangeboten,

Fachvorträgen und vielfältigen Networking-Möglichkeiten. Für die WFB hat sich die Teilnahme einmal mehr

als wertvoll erwiesen, um die Wirtschaftsregion Bergstraße als attraktiven Standort für Gründungen zu

präsentieren und neue Kontakte zu knüpfen.

Die WFB-Gründungsberatung steht allen Gründungsinteressierten mit Wohnsitz im Kreis Bergstraße oder mit

Gründungsvorhaben in der Region kostenfrei zur Verfügung. Informationen zu ihren Angeboten und zur

Gründungsoffensive Bergstraße sind online unter www.wirtschaftsregion-bergstrasse.de abrufbar.

Quelle: Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH

Zuletzt aktualisiert am 26. März 2026, 21:51