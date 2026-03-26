Annweiler – Unimog rollt in Garage



Annweiler/Metropolregion Rhein-Neckar – Der Besitzer eines Unimog musste sein Fahrzeug, aufgrund fehlenden Luftdrucks im Bremssystem, warmlaufen lassen. Hierbei verließ er kurzfristig sein Fahrzeug.

Währenddessen erreichte die Druckluftbremse den nötigen Druck, um die Bremse zu lösen. Der Unimog machte sich an der abschüssigen Straße selbstständig und rollte an eine dortige Garage. Durch den Aufprall wurden der Unimog, die Garage und ein darin befindliches Fahrzeug erheblich beschädigt.

Quelle: Polizeidirektion Landau

Zuletzt aktualisiert am 26. März 2026, 21:39