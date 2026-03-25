Worms – Unfall auf der B9: LKW kollidiert mit Kehrfahrzeug – Verkehr 45 Minuten umgeleitet

Worms/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwoch, den 25.03.2026, kam es gegen 12:15 Uhr auf der B9 nahe der Kreuzung zum Fahrweg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem Kehrfahrzeug.

Beide Fahrzeuge waren aus Richtung Mainz in Fahrtrichtung Worms unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen scherte das Kehrfahrzeug zunächst nach rechts in eine Bushaltestelle ein. Beim anschließenden Wiedereinfahren auf die Fahrbahn übersah der Fahrer jedoch einen links vorbeifahrenden LKW mit Auflieger.

Es kam zu einem seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dabei wurde das Kehrfahrzeug so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste.

Durch umherliegende Fahrzeugteile musste die Fahrbahn im Anschluss gereinigt werden. Während der Reinigungsarbeiten wurde der Verkehr aus Richtung Mainz für rund 45 Minuten über die Linksabbiegerspur der Gegenfahrbahn umgeleitet.

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Zuletzt aktualisiert am 25. März 2026, 16:03