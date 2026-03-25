Weingarten / Metropolregion Rhein-Neckar. Wie bereits bei MRN-NEWS berichtet kam es am 14.03.2026 zu einem schweren Unfall auf der A5.

Am Dienstagabend erlag eine 65-Jährige ihren schweren Verletzungen, die sie sich am 14.03.2026 im Rahmen eines schweren Verkehrsunfalls auf der Bundesautobahn 5 zuzog.

Bei dem Verkehrsunfall kollidierten gegen 11:25 Uhr mehrerer Fahrzeuge auf der A 5 auf Höhe Weingarten miteinander. Ein 46-Jähriger erlitt hierbei tödliche Verletzungen. Die 65-jährige Autofahrerin wurde zunächst mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus transportiert, wo sie am Dienstagabend verstarb.

Zuletzt aktualisiert am 25. März 2026, 10:39