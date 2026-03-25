Südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Südliche Weinstraße e. V. sucht zwei neue Weinhoheiten, die ab September 2026 für ein Jahr die Region repräsentieren. Sie treten die Nachfolge von Klaudia Göpel und Johannes Keller an.

Gesucht werden engagierte Persönlichkeiten – unabhängig vom Geschlecht –, die die Weinregion mit Ausstrahlung, Begeisterung und Fachwissen vertreten möchten. „Ich freue mich auf Persönlichkeiten, die Ausstrahlung haben, etwas von Wein verstehen und sich als Botschafter oder Botschafterin der Südlichen Weinstraße verstehen“, erklärt Landrat Dietmar Seefeldt, Vorsitzender des Vereins Südliche Weinstraße e. V.

Die zukünftigen Weinhoheiten übernehmen vielfältige repräsentative Aufgaben. Dazu zählen unter anderem Auftritte bei Veranstaltungen wie dem „Weinerlebnis Südliche Weinstraße“ oder beim Weinfest auf Schloss Blutenburg. Auch bei offiziellen Terminen wie dem Neujahrsempfang des Landkreises, Weinfesteröffnungen entlang der Weinstraße sowie weintouristischen Events in ganz Deutschland vertreten sie die Region.

Darüber hinaus spielt die digitale Präsenz eine immer größere Rolle: Über Social-Media-Kanäle berichten die Weinhoheiten regelmäßig über Veranstaltungen, Eindrücke und persönliche Erlebnisse aus der Weinregion.

Voraussetzungen für die Bewerbung sind Begeisterung für die Südliche Weinstraße, Kenntnisse rund um das Thema Wein, ein sicheres Auftreten sowie Ausstrahlung. Bewerberinnen und Bewerber müssen mindestens 18 Jahre alt sein und über einen Führerschein verfügen.

Bewerbungen mit Lebenslauf, Lichtbild und einem kurzen Motivationsschreiben können bis zum 5. Juni 2026 per E-Mail an Lena Rapp unter l.rapp@suedlicheweinstrasse.de

eingereicht werden.

Die Südliche Weinstraße freut sich auf neue Gesichter, die mit Persönlichkeit und Engagement als Botschafterinnen und Botschafter der Region auftreten.

Quelle: Südliche Weinstrasse e.V.

Zuletzt aktualisiert am 25. März 2026, 09:29