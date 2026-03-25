Rhein-Pfalz-Kreis – Fahrzeugbrand bei #Mutterstadt: Auto fängt am Kreisverkehr plötzlich Feuer

Mutterstadt / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am Dienstagmittag des 24.03.2026 kam es gegen 15 Uhr zu einem Brand am Kreisverkehr an der L 524 und der L 533. Ein 37-jähriger fuhr zuvor mit seinem Auto auf der B 9 als er plötzlich einen Schlag aus dem Motorraum vernahm. Er verließ daraufhin die Bundesstraße und stellte sein Fahrzeug auf dem Parkplatz am Kreisverkehr an der L 533 ab.

Als er die Motorhaube öffnete, konnte er bereits Flammen feststellen. Das Fahrzeug wurde durch die Feuerwehr Mutterstadt gelöscht. Es erlitt einen Totalschaden. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam es jedoch nicht.

Zuletzt aktualisiert am 25. März 2026, 10:24