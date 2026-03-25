Mutterstadt – Mitgliederversammlung: Kielbasa im Amt bestätigt

Die Versammlung des 123 Mitglieder zählenden Partnerschaftsvereins Mutterstadt hat bei den Neuwahlen ihren 1. Vorsitzenden Martin Kielbasa im Amt bestätigt. Ebenso den 2. Vorsitzenden Hans Jürgen Becker und die Schriftführerin Angelika Dahlmer-Schneider.

Neu ist Schatzmeister Steffen Walter, für den verstorbenen Klaus Brose. Als Beisitzer wurden gewählt Markus Heene, Ursula Hundsdörfer, Ewald Ledig, Ingrid Rahn und Heiko Schipper.

Martina Fußer komplettiert die Riege. Hans Dieter Schneider und Thomas Kirst bleiben Revisoren. Alle Wahlen erfolgten einstimmig.

Im seinem Jahresbericht liess der 1. Vorsitzende die Veranstaltungen des vergangenen Jahres Revue passieren. „Wir haben uns wieder viel vorgenommen“, so Martin Kielbasa bei der Vorstellung des Programms für das laufende Jahr 2026. Schwerpunkt ist die Bürgerreise vom 12. bis 15. Mai in die Partnergemeinde Naturns. Es gilt dort das 15 jährige Partnerschafts-jubiläum mit den Südtirolern zu feiern. Neben vier Stammtischen wird eine Radtour zu einem französischen Lokal in Neustadt angeboten. Der traditionelle Tagesausflug ist auf den 05. September terminiert. Die Organisation eines Kinoabends mit französischen bzw. polnischen Filmen wird zurückgestellt. Vom 19. bis 22. Juni wird zum wiederholten Mal eine Mutterstadter Delegation zum Johannisfest in die polnische Partnerstadt Praszka fahren. Präsentieren wird sich der Verein wieder mit einem Infostand beim verkaufsoffenen Kerwesonntag am 23. August. Am 1. Advent wird der Verein wieder pfälzische Spezialitäten beim Weihnachtsmarkt in der französischen Partnerstadt Oignies anbieten. Im Gegenzug wird wieder eine Gruppe aus Praszka beim Weihnachtsmarkt in Mutterstadt erwartet.Auf eine Eigenbewirtschaftung des Weihnachtsmarktstandes in Mutterstadt wird der Verein in diesem Jahr verzichten. Die Freunde aus Oignies und Naturns werden angefragt, ob sie ihre Waren anbieten möchten. Die Jahresabschlußfeier am 11. Dezember wird den Veranstaltungs-reigen beschließen. Das kommende Jahr 2027, so Kielbasa, wird ganz im Zeichen der Bürgerreise nach Praszka stehen. Dort wird das 25 jährige Bestehen der Städtepartnerschaft gefeiert.

Über den Stand der Vorbereitungen der Bürgerreise nach Naturns berichtete Ewald Ledig.

Der 2. Vorsitzende Hans Jürgen Becker überbrachte zunächst die besten Neujahrgrüße des Partnerschaftsvereins aus dem nordfranzösischen Oignies. Er erläuterte das Ergebnis des ersten Durchgangs der Kommunalwahlen in Oignies. Dort liegt der Kandidat der extrem Rechten vor dem 2. Wahlgang vorne. Aufgrund der unsicheren kommunalpolitischen Lage hat die Stadt Oignies das Sportwochenende über Pfingsten abgesagt. Neben der FG 08 Mutterstadt sollten Mannschaften aus der englischen und der polnischen Partnerstadt in Oignies gegen örtliche Teams antreten. Wie Becker weiter berichtet, denkt der französische Partnerschaftsverein über die Organisation einer Bürgerreise nach Mutterstadt nach. Positiv entwickeln sich die vom Verein vermittelten Kontakte zwischen dem College Louis Pasteur, Oignies und der Integrierten Gesamtschule Mutterstadt (IGS). So stehen die Fachlehrer beider Schulen im Austausch und erste deutsch-französische Schülerarbeiten wurden gefertigt, gegenseitiges Interesse geweckt,so Hans Jürgen Becker abschließend.

Anlässlich des Abiturballs der IGS Mutterstadt am 26. März wird der Verein die beste Note in Fach Französisch prämieren. Ebenso die beste Note beim Abgangsjahrgang der „Mittleren Reife“ am 19.Juni 2026. Bei der Mitgliederversammlung des Landespartnerschaftsverbandes Rheinland-Pfalz am 27. März werden zwei Vorstandsmitglieder den Verein im Mainzer Landtag vertreten.

Text: Hans Jürgen Becker

Zuletzt aktualisiert am 25. März 2026, 15:07