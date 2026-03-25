  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

1
25.03.2026, 10:15 Uhr

Münchweiler – Fachgerechter Transport von Pferden: Tagesseminar am Hofgut Neumühle

1Münchweiler / Aus der MRN-News Nachbarschaft – Wer Pferde im Rahmen einer wirtschaftlichen Tätigkeit transportiert, muss rechtliche und fachliche Anforderungen erfüllen. Um hierfür die notwendigen Kenntnisse zu vermitteln, bietet das Hofgut Neumühle des Bezirksverbands Pfalz am Samstag, den 18. April 2026, eine eintägige Schulung zum fachgerechten Transport von Pferden an. Die Veranstaltung findet in Abstimmung mit der zuständigen Behörde Rheinland-Pfalz statt und richtet sich an Personen über 18 Jahre, die Pferde über Strecken von mehr als 65 Kilometern transportieren möchten.

Im Mittelpunkt des Seminars stehen sowohl die gesetzlichen Vorgaben als auch der verantwortungsvolle Umgang mit dem Tier während des Transports. Neben den rechtlichen Grundlagen – insbesondere der EU-Verordnung 1/2005 – werden praxisnah die Transportfähigkeit von Pferden, deren Versorgung unterwegs sowie das richtige Verhalten in Notfallsituationen vermittelt. Auch technische Fragen rund um den Pferdeanhänger und eine Demonstration des fachgerechten Verladens sind Bestandteil des Lehrgangs.

Die vollständige Teilnahme am Seminar ist Voraussetzung für die Zulassung zur Prüfung. Nach erfolgreichem Abschluss erhalten die Teilnehmenden eine Bescheinigung. Der Befähigungsnachweis selbst wird durch das jeweils zuständige Veterinäramt ausgestellt. Eine frühzeitige Abstimmung mit der Behörde wird empfohlen. Referentinnen und Referenten sind Dr. Theresa Scheu vom Hofgut Neumühle, Dr. Roland Labohm und Thomas Litzinger.

Die Teilnahmegebühr beträgt 140 Euro inklusive Verpflegung. Veranstaltungsort ist die Lehr- und Versuchsanstalt für Viehhaltung Hofgut Neumühle in Münchweiler an der Alsenz. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, eine Teilnahmebescheinigung wird ausgestellt. Die Anmeldung erfolgt ausschließlich über das Online-Formular auf der Website des Hofguts Neumühle unter www.hofgut-neumuehle.de. Weitere Informationen sind ebenso dort zu finden. Bei Fragen steht Beate Hlawitschka unter 06302-603-22 oder b.hlawitschka@neumuehle.bv-pfalz.de zur Verfügung.

Bild: Reimann/Hofgut Neumühle

Quelle: Bezirksverband Pfalz

Zuletzt aktualisiert am 25. März 2026, 10:15

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

  • DER MRN-EVENTS-KALENDER


    >> ZUM EVENTKALENDER

  • NÄCHSTE EVENTS

    Veranstaltungen

    Kalender von Veranstaltungen

    Montag
    Dienstag
    Mittwoch
    Donnerstag
    Freitag
    Samstag
    Sonntag
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    2 Veranstaltungen,
    Heidelberg vertreibt den Winter: Sommertagszüge in den Stadtteilen
    Heidelberg vertreibt den Winter: Sommertagszüge in den Stadtteilen
    Ludwigshafen – Wilhelm-Hack-Museum: Öffentliche Führungen im März
    Ludwigshafen – Wilhelm-Hack-Museum: Öffentliche Führungen im März
    2 Veranstaltungen,
    2 Veranstaltungen,
    2 Veranstaltungen,
    2 Veranstaltungen,
    2 Veranstaltungen,
    3 Veranstaltungen,
    4 Veranstaltungen,
    Ludwigshafen – Wilhelm-Hack-Museum: Sonntagsmatineen der Pfälzischen Musikgesellschaft e.V.
    Ludwigshafen – Wilhelm-Hack-Museum: Sonntagsmatineen der Pfälzischen Musikgesellschaft e.V.
    6 Veranstaltungen,
    6 Veranstaltungen,
    11 Veranstaltungen,
    + 2 Mehr
    14 Veranstaltungen,
    + 4 Mehr
    13 Veranstaltungen,
    Heidelberg – Ausstellung „Klaus Staeck – Papierarchiv Höhle“
    Heidelberg – Ausstellung „Klaus Staeck – Papierarchiv Höhle“
    + 3 Mehr
    17 Veranstaltungen,
    + 7 Mehr
    11 Veranstaltungen,
    IniDill IdEdB Ch.Jai Gonzales UT2024 Foto Guenter Kraemmer DSC00336
    Heidelberg – Unterwegstheater: „In der Einsamkeit der Baumwollfelder – Deals unter Ausschluss der Öffentlichkeit“ mit Ini Dill
    7 Veranstaltungen,
    16 Veranstaltungen,
    + 7 Mehr
    11 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    20 Veranstaltungen,
    + 10 Mehr
    10 Veranstaltungen,
    15 Veranstaltungen,
    + 3 Mehr
    9 Veranstaltungen,
    4 Veranstaltungen,
    5 Veranstaltungen,
    Frankenthal – Offenes Osterbasteln für Familien mit Kindern ab 4 Jahren
    Frankenthal – Offenes Osterbasteln für Familien mit Kindern ab 4 Jahren
    6 Veranstaltungen,
    10 Veranstaltungen,
    + 3 Mehr
    4 Veranstaltungen,
    6 Veranstaltungen,
    Ostermarkt Mutterstadt
    Ostermarkt Mutterstadt
    7 Veranstaltungen,
    + 2 Mehr
    + 4 Mehr
    + 3 Mehr
    + 7 Mehr
    + 7 Mehr
    + 1 Mehr
    + 10 Mehr
    + 3 Mehr
    + 3 Mehr
    Kalender anzeigen

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN