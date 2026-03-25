Mannheim – SPD-Abgeordneter Dr. Boris Weirauch wird Fraktions-Vize im Landtag

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Die SPD-Landtagsfraktion hat den Mannheimer SPD-Landtagsabgeordneten Dr. Boris Weirauch einstimmig zu ihrem stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden gewählt. Der 49-jährige SPD-Landtagsabgeordnete folgt damit in der Funktion des stellvertretenden Vorsitzenden für den Regierungsbezirk Nordbaden, Dr. Stefan Fulst-Blei, der nach dreizehn Jahren Mitgliedschaft im Fraktionsvorstand nicht mehr erneut kandidierte. Die beiden Mannheimer SPD-Landtagsabgeordneten hatten bei der Wahl am 8. März das beste (Mannheim-Nord) bzw. drittbeste (Mannheim-Süd) Erststimmen-Ergebnis für die SPD in Baden-Württemberg erzielt.

Weirauch wurde erstmals 2016 in den Landtag gewählt und war bisher Sprecher für Wirtschaft, Recht und Verfassungsschutz sowie Justiziar der SPD-Fraktion. Die Wahl Weirauchs ist Teil der Neuaufstellung der SPD-Fraktionsspitze, die aus Dr. Dorothea Kliche-Behnke (Tübingen) als parlamentarischen Geschäftsführerin und der neu gewählten Freiburger Abgeordneten Viviane Sigg als weitere Stellvertreterin des neuen Fraktionsvorsitzenden Sascha Binder besteht.

Weirauch zeigt sich nach seiner Wahl kämpferisch: „Ich freue mich über das Vertrauen unserer Fraktion. Gemeinsam müssen wir dafür sorgen, dass die SPD wieder in die Spur kommt und die Menschen wieder Vertrauen in uns haben.“ Weirauch warnt aber auch vor Schnellschüssen: „Das wird Zeit in Anspruch nehmen, zumal die kommenden Jahre im Parlament schwierig werden. Mit nur zehn Abgeordneten wirksam eine Regierung zu kontrollieren, ist eine Herausforderung, der wir uns stellen müssen und werden.“

Sein Kollege aus dem Mannheimer Norden, Fulst-Blei zeigt sich ebenfalls optimistisch: „Ich freue mich, dass mit Boris Weirauch nicht nur ein sehr erfahrener Kollege diese so wichtige Position in unserer Fraktion übernimmt, sondern dass damit auch weiterhin Mannheim in der SPD-Fraktionsspitze vertreten ist. Ich habe dies nicht nur aktiv unterstützt, sondern mich damit mit dem landesweit besten SPD-Ergebnis bewusst für eine inhaltliche Neuorientierung, auch vor dem Hintergrund des Gesamtwahlergebnisses entschieden.“

Quelle: Büro Dr. Boris Weirauch MdL

SPD-Landtagsfraktion Baden-Württemberg

Zuletzt aktualisiert am 25. März 2026, 16:25