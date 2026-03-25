

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Ein Jahr nach dem schmerzlichen Verlust der Stadträtin und des langjährigen Mitglieds Nazan Kapan gedenkt die SPD Mannheim einer Frau, die wie kaum eine andere für Brückenbau und Empowerment stand. Um ihr Lebenswerk zu würdigen, wird der SPD-Integrationspreis in diesem Jahr unter ein besonderes Leitmotiv gestellt. „Nazan Kapan hat uns vorgelebt, was es heißt, für die Rechte von Frauen und den Zusammenhalt in unserer Stadt zu kämpfen“, so Stefan Fulst-Blei (MdL), SPD-Kreisvorsitzender. „Wir halten ihr Andenken lebendig, indem wir genau dort weitermachen, wo sie tiefe Spuren hinterlassen hat.“ Der Integrationspreis, der historisch mit dem Namen Aydin Aksünger verbunden ist, wird für die Vergabe 2026 den Fokus gezielt auf „Frauen. Migration. Gleichstellung.“ legen. Damit rückt die SPD Projekte und Personen ins Rampenlicht, die Frauen mit Migrationsgeschichte stärken – ein Thema, das Nazan Kapan zeitlebens eine Herzensangelegenheit war. Ganz in Nazan Kapans Sinne setzt die SPD auf Begegnung, Energie und gemeinsames Handeln: Die SPD will die Macherinnen unserer Stadt sichtbar machen und freut sich auf Vorschläge und Ideen. Gemeinsam mit der Stadtgesellschaft wollen die Sozialdemokraten Nazan Kapans Vision von einer starken, weiblichen und vielfältigen Mannheims weiterschreiben. Weitere Informationen folgen.

Quelle: SPD Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 25. März 2026, 14:38