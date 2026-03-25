Mannheim – Hauptbahnhof: 22-Jährige greift Bundespolizisten an – Strafanzeigen folgen

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (24. März 2026) kam es am Mannheimer Hauptbahnhof zu einem Polizeieinsatz, bei dem eine 22-jährige Frau Bundespolizisten angriff. Verletzt wurde nach aktuellen Informationen niemand.

Gegen 23:15 Uhr informierten Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der Deutschen Bahn die Bundespolizei über eine offenbar alkoholisierte Frau, die sich mit einem Fahrrad im Bahnhofsbereich aufhielt. Kurz darauf trafen Einsatzkräfte die deutsche Staatsangehörige auf einem nahegelegenen Parkplatz an und führten eine Kontrolle durch.

Bereits zu Beginn verweigerte die 22-Jährige die Vorlage eines Ausweisdokuments. Im weiteren Verlauf versuchte sie, einen Beamten körperlich anzugreifen, was jedoch verhindert werden konnte. Während der anschließenden Fixierung leistete sie erheblichen Widerstand und beleidigte die Einsatzkräfte mehrfach.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde eine Blutentnahme durchgeführt, um einen möglichen Drogenkonsum festzustellen.

Die Frau wurde anschließend zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht und später an eine Angehörige übergeben. Gegen sie wurden Strafverfahren eingeleitet – unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung.

Zuletzt aktualisiert am 25. März 2026, 16:15