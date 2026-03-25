Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am Mittwochmorgen gegen 06:35 Uhr verlor ein Autofahrer in der Luzenbergstraße (B44) die Kontrolle über sein Auto und prallte in der Folge gegen einen Laternenmast. Ersten Unfallermittlungen zufolge war ein medizinsicher Notfall unfallursächlich.

Verletzungen trug der Mann keine davon. Dennoch wurde er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto des Mannes sowie der Laternenmast wurden beschädigt. Die Höhe des Sachschadens lässt sich noch nicht abschließend beziffern. Das Auto wurde abgeschleppt. Die weiteren Unfallermittlungen des Verkehrsdienstes Mannheim dauern an.

Zuletzt aktualisiert am 25. März 2026, 10:16