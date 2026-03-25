Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Polizeihubschrauber über Mühlauhafen: Großeinsatz bei Personensuche – Im Bereich des Mannheimer Mühlauhafens läuft aktuell ein größerer Polizeieinsatz. Nach Angaben der Polizei sind mehrere Einsatzkräfte sowie ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

Grund ist eine laufende Personensuche im Gebiet rund um den Mühlauhafen. Weitere Details zu den Hintergründen oder zur gesuchten Person wurden bislang nicht veröffentlicht.

Die Polizei kündigte an, zu einem späteren Zeitpunkt weitere Informationen nachzureichen.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 25. März 2026, 23:16