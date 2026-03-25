Ludwigshafen – Winterverbrennung 2026 in Rheingönheim

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Rund 500 Besucherinnen und Besucher konnte der Reitclub Südwest bei der diesjährigen Winterverbrennung begrüßen. Die traditionelle Veranstaltung fand am 21. März 2026 auf dem Vereinsgelände in Rheingönheim statt und lockte zahlreiche Gäste an, die gemeinsam den Winter verabschieden und den Frühling willkommen heißen wollten.



Bei durchgehend mildem und sonnigem Wetter genossen die Besucher ein gemütliches Beisammensein bei Kaffee, einer großen Auswahl an selbstgebackenen Kuchen sowie frisch gebackenen Waffeln. Ein Eiswagen sorgte zusätzlich für eine willkommene Erfrischung. Ergänzt wurde das Angebot durch Bratwurst, Pommes und verschiedene Getränke.

Nach der Begrüßung durch die Vorsitzende Jessica Behrens sorgten die Kitas Regenbogen, Brückweg sowie der katholische Kindergarten mit musikalischen Beiträgen für Unterhaltung. Im Anschluss präsentierte die Voltigiergruppe des Reitclubs eine einstudierte Choreografie.



Höhepunkt der Veranstaltung war das traditionelle Verbrennen des Schneemanns. Unter großem Applaus der Gäste gingen die Flammen in den Himmel und symbolisierten das Ende des Winters.

Ein besonderer Dank gilt allen Helferinnen und Helfern, die zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen haben. Ebenso wurden die Fördervereine der Mozartschule sowie der beteiligten Kindertagesstätten gewürdigt, die unter anderem die von der Bäckerei-Konditorei Lanzet aus Friesenheim zur Verfügung gestellten Hefebrezeln spendeten.

Die Winterverbrennung bleibt damit ein fester Bestandteil des Rheingönheimer Vereinslebens und erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit.

Quelle: Geißer

Zuletzt aktualisiert am 25. März 2026, 10:48