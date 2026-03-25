Ludwigshafen – Landtagswahl: Kreiswahlausschüsse bestätigen Endergebnis

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Wahlausschüsse der beiden Ludwigshafener Landtagswahlkreise 36 und 37 haben am heutigen Mittwoch, 25. März 2026, unter Vorsitz von Oberbürgermeister Prof. Dr. Klaus Blettner die Ergebnisse der Landtagswahl vom 22. März bestätigt. Damit steht das endgültige amtliche Endergebnis der Landtagswahl für Ludwigshafen fest.

Der Wahlkreis 36 Ludwigshafen I umfasst die Stadtteile Südliche Innenstadt, Nördliche Innenstadt, Friesenheim, Mundenheim und Rheingönheim. Der Wahlkreis 37 Ludwigshafen II umfasst die Stadtteile Gartenstadt, Maudach, Oggersheim, Oppau und Ruchheim.

Die Wähler*innen konnten zwei Stimmen abgeben: Mit der Wahlkreisstimme wurden die Direktmandate für die Wahlkreise vergeben. Die Landesstimme entschied über den Anteil der Parteien bei der Zusammensetzung des Landtages.

Im Wahlkreis 36 konnte Raymond Höptner (CDU) das Direktmandat mit 30,6 Prozent der Stimmen vor Beatrice Wiesner, 26,4 Prozent, und Johannes Thiedig (AfD) mit 21,6 Prozent erringen. Bei den Landesstimmen erreichte die SPD 28 Prozent, die CDU 23,8 Prozent, die AfD 22,1 Prozent und Grüne 8,7 Prozent. Die Linke kam auf 7,1 Prozent. Die weiteren angetretenen Parteien blieben mit ihrem Stimmenanteil unter fünf Prozent. Die Wahlbeteiligung im Wahlkreis 36 lag bei 48,1 Prozent.

Im Wahlkreis 37 ging das Direktmandat mit 28,8 Prozent der Stimmen an Marion Schneid (CDU) vor Gregory Scholz (SPD) mit 28,7 Prozent und Christoph Schmitt mit 27,3 Prozent. Bei den Landesstimmen ergab sich folgendes Bild: SPD 28,4 Prozent, AfD 26,9 Prozent, CDU 25,8 Prozent, und Grüne 5,8 Prozent. Die weiteren angetretenen Parteien blieben mit ihrem Stimmenanteil unter fünf Prozent. Die Wahlbeteiligung im Wahlkreis 37 lag bei 57,5 Prozent.

Für das gesamte Stadtgebiet ergibt sich folgendes Ergebnis: SPD 27,7 Prozent, CDU 29,6 Prozent, AfD 24,8 Prozent und Grüne 6,5 Prozent. Der Stimmenanteil der anderen angetretenen Parteien lag unter fünf Prozent.

Alle Informationen zum amtlichen Endergebnis der Landtagswahl finden Interessierte auf www.ludwigshafen.de.

Quelle Stadt Lu

Bild MRN-News Archiv

Zuletzt aktualisiert am 25. März 2026, 16:07