Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Beim Handball-Zweitligisten Eulen Ludwigshafen ist die Entscheidung gefallen: Andreas Olbert übernimmt die Geschäftsführung des Vereins. Er tritt damit die Nachfolge von Domenico Marinese an, von dem sich der Club erst kürzlich einvernehmlich getrennt hatte.

Strategische Neuausrichtung als Auslöser

Der personelle Wechsel erfolgt vor dem Hintergrund strategischer Gespräche über die zukünftige Ausrichtung des Vereins. Verein und Marinese hatten sich nach entsprechenden Abstimmungen darauf verständigt, künftig getrennte Wege zu gehen.

Verein würdigt Einsatz von Marinese

Die Eulen Ludwigshafen hatten sich in einer Mitteilung ausdrücklich für die Arbeit ihres bisherigen Geschäftsführers bedankt. Besonders hervorgehoben wurde sein Engagement in einer für den Club herausfordernden Phase.

Auch Marinese selbst blickte zum Abschied auf seine Zeit beim Verein zurück:

„Ich habe meine Aufgabe bei den Eulen Ludwigshafen mit großer Leidenschaft wahrgenommen und mich stets mit voller Überzeugung für den Club eingesetzt. Mein Dank gilt den Mitarbeitern, der Mannschaft, unseren Partnern sowie den Fans für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und die Unterstützung.“

Andreas Olbert übernimmt Verantwortung

Mit Andreas Olbert ist die Nachfolge nun geregelt. Die Entscheidung wurde im Rahmen einer Gesellschafterversammlung getroffen. Olbert übernimmt die Aufgabe in einer sportlich und wirtschaftlich anspruchsvollen Situation.

Zentrale Themen dürften insbesondere die wirtschaftliche Stabilisierung, der Ausbau von Sponsoring-Strukturen sowie die Weiterentwicklung des Vereinsumfelds sein.

Blick nach vorn

Mit dem Wechsel an der Spitze stellen die Eulen Ludwigshafen die Weichen für die kommenden Monate neu. Ziel ist es, den Verein nachhaltig zu stabilisieren und sowohl sportlich als auch wirtschaftlich weiterzuentwickeln.

Quelle: MRN-News

Zuletzt aktualisiert am 25. März 2026, 21:20