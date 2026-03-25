Landau – Streit am Busbahnhof eskaliert: Frau verletzt 19-Jährigen und kommt in Psychiatrie

Landau/südliche Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 24.03.2026 kam es gegen 19:48 Uhr am Busbahnhof in Landau zu einem Streit zwischen einer 29-jährigen Frau und einer fünfköpfigen Personengruppe. Zuvor hatte die Frau eine Glasflasche auf dem Boden zertrümmert.

Eine Person aus der Gruppe fuhr anschließend mit einem E Scooter durch die entstandenen Scherben, wodurch der Hinterreifen beschädigt wurde. Im Verlauf der Auseinandersetzung riss die 29-Jährige einen 19-Jährigen nach hinten. Dieser erlitt leichte, jedoch nicht behandlungsbedürftige Verletzungen.

Aufgrund ihres psychischen Zustands wurde die 29-Jährige in ein psychiatrisches Krankenhaus überstellt. Gegen sie wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Zuletzt aktualisiert am 25. März 2026, 11:18