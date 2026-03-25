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25.03.2026, 14:58 Uhr

Ladenburg – Wochenmarktverlegung wegen Feiertag „Karfreitag“

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Ladenburg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Wegen des Karfreitags am 3. April 2026 findet der Ladenburger Wochenmarkt bereits am Donnerstag, den 2. April 2026 wie gewohnt auf dem Marktplatz zu den üblichen Marktzeiten (8 bis 18 Uhr) statt.

Quelle: Stadt Ladenburg

Zuletzt aktualisiert am 25. März 2026, 14:58

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