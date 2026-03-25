Jockgrim/Landkreis Germersheim/Metropolregion Rhein-neckar. In den frühen Morgenstunden des 25.03.2026 ist es in Jockgrim zu einem Brand in einem Hotel in der Bahnhofstraße gekommen. Gegen 04:40 Uhr wurde ein Zimmerbrand gemeldet, woraufhin Einsatzkräfte umgehend ausrückten.

Alle Hotelgäste konnten rechtzeitig evakuiert und vorübergehend in einem Nebengebäude untergebracht werden. Die Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle und löschte das Feuer vollständig.

Glücklicherweise wurde bei dem Vorfall niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Schätzungen auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag beziffert. Dieser entstand vor allem durch starke Rauchentwicklung sowie durch das eingesetzte Löschwasser.

Als mögliche Brandursache gilt derzeit ein technischer Defekt an einem Wasserboiler. Die Ermittlungen dauern an.

Zuletzt aktualisiert am 25. März 2026, 11:40